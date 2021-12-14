Всього рятувальники відбуксирували 24 авто та прибрали 14 дерев. На Рівненщині довелось звільняти із снігових заметів швидку, в якій був важкохворий чоловік, а також шкільний автобус та вантажні автомобілі.

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Ситуація в інших регіонах

На Прикарпатті 9 разів рятувальники розрізали повалені дерева, які заважали руху транспорту на дорозі. Також звільнили із заметів 7 машин, серед яких і швидка допомога.

У Волинській області ввечері рятувальники допомогли водію вантажного буса, який перекинувся на дорозі. Також витягували й вантажне авто на Львівщині.

На Хмельниччині в місті Полонне відбуксирували вантажівку, яка з'їхала з дороги на узбіччя.

Рятувальники допомагали людям ліквідовувати наслідки негоди / Фото ДСНС

Важливо! Рятувальники просять водіїв слідкувати за прогнозами і у випадку погіршення погоди за можливістю не виїжджати на слизькі та засніжені дороги. Дощ, сніг, туман та ожеледиця не сприяють безпечним поїздкам.

Негода в Україні

На заході України 14 грудня прогнозували погіршення погоди. Синоптики попереджали про мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь та ожеледицю. На решті території України – дощ, а на півночі – з мокрим снігом.

13 грудня була загроза сходження лавин у високогір'ях Івано-Франківської і Закарпатської областей. Сніговий покрив на їх території становив 15 – 20 сантиметрів. У Службі автомобільних доріг повідомляли, що на трасах сніг розчищали 50 одиниць техніки. Найретельніше працювали на ділянках гірських перевалів та спусків/підйомів на автошляхах.

Шкільний автобус в Рівному потрапив у сніговий замет та забуксував. На щастя, дітей та пасажирів усередині не було. На допомогу прийшли рятувальники.

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