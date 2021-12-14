Сухо буде лише на Сході
На решті території України падатиме дощ. На півночі – з мокрим снігом.
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Лише у східних областях не прогнозують ні снігу, ні дощу.
Вітер буде південно-східний швидкістю 7 – 12 метрів на секунду. У південно-східній частині місцями пориви 15 – 20 метрів на секунду.
Температура повітря коливатиметься у межах від 0 до +5 градусів, а у південних областях – +5 – +10 градусів.
Негода в Україні: останні новини
- 13 грудня рятувальники попереджали про загрозу сходження лавин у високогір'ях Івано-Франківської і Закарпатської областей.
- 12 грудня на Прикарпатті через сильний снігопад і ожеледицю в області обмежили рух на дорогах.
- У той же день Київ огорнув густий туман. Видимість на дорогах становила 200 – 500 метрів.
- 10 грудня на Одещині пориви шквального вітру становили від 15 до 20 метрів секунду.
- 9 грудня негода в Україні знеструмила 148 населених пунктів. Найбільше людей залишилися без світла у Київській області.
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