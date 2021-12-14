Сухо буде лише на Сході

На решті території України падатиме дощ. На півночі – з мокрим снігом.

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Лише у східних областях не прогнозують ні снігу, ні дощу.

Вітер буде південно-східний швидкістю 7 – 12 метрів на секунду. У південно-східній частині місцями пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Температура повітря коливатиметься у межах від 0 до +5 градусів, а у південних областях – +5 – +10 градусів.

Негода в Україні: останні новини

Зверніть увагу! За даними Укргідрометцентру, 14 грудня в Україні буде хмарно. Температура повітря коливатиметься від -2 до +7 градусів. Найхолодніше буде на Заході – 0…-2 градуси, найтепліше – на Півдні - +2…+5 градусів, у Криму – до +7.

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