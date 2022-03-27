Скорее всего, это фальстарт, но намерения могут быть – Гармаш о "референдуме" на Донбассе

Один из главарей боевиков заявил, что на территории временно оккупированной Луганской области проведут "референдум" о вхождении в состав России. Скорее всего, это фальстарт, однако такие намерения не следует отбрасывать.

Об этом рассказал главный редактор издания "Остров" Сергей Гармаш в эфире 24 канала. По его словам, даже сепаратистские СМИ уже опровергли подготовку к этому "референдуму".

К теме Ни одна страна в мире не признает российские "референдумы" на Донбассе, – МИД

"Если бы это был реальный и актуальный план, то я уверен, что с аналогичным заявлением выступил бы и Пушилин. Поскольку такого заявления не было, то это, думаю, просто фальстарт. Однако я вполне предполагаю, что такие намерения есть, но они не связанны именно с сегодняшним днем", – отметил журналист.

Почему заявление о "референдуме" – фальстарт

По словам Гармаша, во-первых, это противоречит переговорной стратегии Москвы, требующей от Украины признания временно оккупированных территорий Донбасса и Луганщины.

Во-вторых, для того, чтобы провести референдум в так называемых "республиках", нужно полностью контролировать всю их территорию, а этого, конечно, нет.

Думаю, он (один из главарей боевиков – 24 канал) просто это где-то услышал, но не понял, когда нужно озвучивать и когда такое вообще возможно, поэтому ляпнул,

– добавил Гармаш.

Гармаш прокомментировал возможность проведения "референдума" на Донбассе: смотрите видео