Скоро только пешком: Mercedes-Benz остановит экспорт автомобилей и микроавтобусов в Россию

Санкции против России, введенные миром из-за нападения на Украину, продолжают расти как в количестве, так и качестве. В конце концов, частный бизнес тоже не желает быть запятнанным сотрудничеством с агрессором.

Очередной ласточкой, улетевшей из России, стал Mercedes-Benz. Эта, напомним, торговая марка принадлежит автостроительному концерну Daimler AG – одному из ведущих мировых производителей легковых и грузовых автомобилей.

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MercedesBenz послал Россию туда же, куда и "русский корабль" пошел

И вот 2 марта в официальном твиттере Mercedes-Benz появилось сообщение:

Mercedes-Benz остановит экспорт легковых автомобилей и микроавтобусов в Россию, а также местное производство в России до последующего сообщения.

В этот же день, добавим, все продажи в стране-агрессорке остановил популярный шведский ритейлер H&M, а Всемирный банк немедленно остановил все программы в России и Беларуси. Дальше – только больше.

К слову, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта в иностранной валюте России до "В" с "ВВВ". Простыми словами – мир не верит, что Россия скоро даже свой внешний долг сможет обслуживать.

А все хорошо: российские банки будут выброшены из системы 12 марта.

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