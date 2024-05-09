Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что логистика доставки военной помощи для Украины достаточно сложный процесс. Сейчас количественно другие объемы оружия, которые необходимы на поле боя, поэтому нужно больше времени, чтобы их доставить.

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Изменения на фронте

Подоляк объяснил, что Россия практически полгода накапливала ресурс, чтобы начать активно его использовать – с осени 2023 года. Продолжает применять его против Украины и сегодня.

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Украине тоже нужно наладить логистику и накопить ресурсы. Только тогда, по его мнению, можно будет постепенно ломать линию фронта, где враг имеет преимущество, и перехватывать инициативу.

Сегодня нет ни логистических, ни юридических преград для этого (увеличение ресурсов – 24 Канал) – нужно только подождать. Скоро заговорим о другой ситуации на линии фронта,

– сказал Михаил Подоляк.

Советник главы Офиса Президента отметил, что, кроме поставки военной амуниции, ключевым фактором изменения ситуации на линии фронта станут и авиационные компоненты, в частности F-16.

Нам надо пресечь доминирование россиян в воздухе, а именно применение ими управляемых авиационных бомб и баллистики, которую они активно используют по Херсону и Харькову,

– подчеркнул он.

Украине необходимо увеличить объемы и противовоздушной обороны, в частности пусковые системы и ракеты к ним.

Когда все эти компоненты в полном объеме будут на территории Украины, тогда будем говорить о другом типе течения событий и по линии фронта, и вообще в этой войне,

– подытожил Михаил Подоляк.

Ситуация на линии фронта: основное