Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що логістика доправлення військової допомоги для України досить складний процес. Зараз кількісно інші обсяги зброї, які необхідні на полі бою, тому потрібно більше часу, щоб їх доправити.
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Зміни на фронті
Подоляк пояснив, що Росія практично пів року накопичувала ресурс, щоб почати активно його використовувати з осені 2023 року. Продовжує застосовувати його проти України й сьогодні.
Україні теж потрібно налагодити логістику та накопичити ресурси. Тільки тоді, на його думку, можна буде поступово ламати лінію фронту, де має перевагу ворог, та перехоплювати ініціативу.
Сьогодні немає ні логістичних, ні юридичних перепон для цього (збільшення ресурсів – 24 Канал) – потрібно тільки почекати. Скоро заговоримо про іншу ситуацію на лінії фронту,
– сказав Михайло Подоляк.
Радник голови Офісу Президента зазначив, що окрім постачання військової амуніції, ключовим чинником зміни ситуації на лінії фронту стануть й авіаційні компоненти, зокрема F-16.
Нам треба припинити домінування росіян у повітрі, а саме застосування ними керованих авіаційних бомб і балістики, яку вони активно використовують по Херсону та Харкову,
– наголосив він.
Україні необхідно збільшити обсяги й протиповітряної оборони, зокрема пускові системи та ракети до них.
Коли всі ці компоненти в повному обсязі будуть на території України, тоді будемо говорити про інший тип перебігу подій і по лінії фронту, і взагалі у цій війні,
– підсумував Михайло Подоляк.
Ситуація на лінії фронту: основне
- Окупанти продовжують наступати на різних напрямках. У Харківській області українські захисники перехопили ворожу ДРГ. Окрім наступальних дій, Росія продовжує обстрілювати Україну. Зокрема 8 травня вночі ворог масовано атакував енергетичну інфраструктуру нашої країни.
- У Міноборони США розповіли, що вони вже почали постачати в Україну ті боєприпаси, які є зараз найбільш потрібні на фронті. Речник Пентагону Патрік Райдер пояснив, що не вдаватиметься в подробиці про конкретні терміни та обладнання, проте зазначив, що воно прибуде досить скоро.
- Українські захисники продовжують відбивати масовані російські атаки на сході й півдні. Найгарячішим лишається Авдіївський напрямок. Загалом 8 травня на фронті відбулося 146 бойових зіткнень. Також ворог завдав 60 ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.