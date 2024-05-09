Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що логістика доправлення військової допомоги для України досить складний процес. Зараз кількісно інші обсяги зброї, які необхідні на полі бою, тому потрібно більше часу, щоб їх доправити.

Дивіться також У Зеленського сказали, що буде пріоритетом для ЗСУ найближчим часом

Зміни на фронті

Подоляк пояснив, що Росія практично пів року накопичувала ресурс, щоб почати активно його використовувати з осені 2023 року. Продовжує застосовувати його проти України й сьогодні.

Не пропустіть! Дивіться інтерв'ю з Михайлом Подоляком на YouTube 24 Каналу о 18:00.

Україні теж потрібно налагодити логістику та накопичити ресурси. Тільки тоді, на його думку, можна буде поступово ламати лінію фронту, де має перевагу ворог, та перехоплювати ініціативу.

Сьогодні немає ні логістичних, ні юридичних перепон для цього (збільшення ресурсів – 24 Канал) – потрібно тільки почекати. Скоро заговоримо про іншу ситуацію на лінії фронту,

– сказав Михайло Подоляк.

Радник голови Офісу Президента зазначив, що окрім постачання військової амуніції, ключовим чинником зміни ситуації на лінії фронту стануть й авіаційні компоненти, зокрема F-16.

Нам треба припинити домінування росіян у повітрі, а саме застосування ними керованих авіаційних бомб і балістики, яку вони активно використовують по Херсону та Харкову,

– наголосив він.

Україні необхідно збільшити обсяги й протиповітряної оборони, зокрема пускові системи та ракети до них.

Коли всі ці компоненти в повному обсязі будуть на території України, тоді будемо говорити про інший тип перебігу подій і по лінії фронту, і взагалі у цій війні,

– підсумував Михайло Подоляк.

Ситуація на лінії фронту: основне