Скорость и качественная логистика решают все, – Ермак на совещании с руководством МИД и послами
Источник:Андрей Ермак в телеграме
Глава Офиса Президента Андрей Ермак провел совещание с руководством МИД и послами. Обсудили координацию поступления гуманитарной помощи из-за рубежа.
В совещании также приняла участие первая вице-премьер-министр министр экономики Юлия Свириденко. Речь шла о ключевых направлениях работы с иностранной гумпомощью.
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Скорость и качественная логистика сегодня решают все. Потому что время слишком важно. Оптимизация позволит оперативнее пересылать помощь туда, где она нужна больше всего. А также нарастить резервы,
– заявил Ермак.
В Офисе Президента говорят, что во время совещания определили приоритеты в гуманитарной помощи Украине. Также согласовали пути обеспечения ее непрерывного поступления, чтобы сформировать необходимые резервы.
За последние 2 недели Украина получила из-за рубежа и распределила по регионам 89 тысяч тонн гуманитарных грузов.
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