Скорость, которая была до ограничений: в Украине возобновили работу Starlink и Starshield, – Зеленский

В Украине полностью возобновили работу терминалов Starlink и Starshield со скоростью, которая действовала до введения ограничений. Специалисты провели проверки и подтвердили исправное функционирование связи.

Об этом сообщил президент Зеленский 24 октября.

Что известно о возобновлении работы Starlink и Starshield

Специалисты подтвердили, что восстановление скорости передачи данных началось еще ночью, а уже утром показатели достигли необходимого уровня.

Полноценное функционирование спутниковых систем имеет критическое значение для фронтовой логистики Сил обороны Украины. Помимо обеспечения надежной связи между подразделениями, стабильная скорость необходима для эффективной защиты украинских территорий от реактивных дронов Shahed.

Работу систем восстановили на той скорости, которая была до введения всех этих ограничений. Сейчас скорость – такая, какая нам нужна. Мы провели проверки: Starlink и Starshield работают,

– заверил президент.

Он выразил благодарность всем американским партнерам, конгрессменам, сенаторам, Госдепу и президенту США за серьезное отношение к проблеме и действенную помощь. Отдельную благодарность он выразил международным СМИ, освещавшим ситуацию со спутниковой связью.

К слову, в Конгрессе США призвали Пентагон расширить для Украины контракт Starshield. Они подчеркнули, что Украина должна получить достаточно мощную и надежную спутниковую связь для проведения военных операций.