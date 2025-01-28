Сенат утвердил Скотта Бессента на должности главы Минфина США

Сенат утвердил Скотта Бессента на посту министра финансов США, подняв менеджера хедж-фонда на главную финансовую должность в новой администрации. Это произошло в понедельник, 27 января.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Скотта Бессента утвердили на должности главы Минфина США

Большинство членов Сената Соединенных Штатов поддержали выдвижение президентом Дональдом Трампом кандидатуры Скотта Бессента на должность министра финансов и, таким образом, на ведущую роль в управлении экономической, фискальной и санкционной политикой страны.

Указывается, что Сенат проголосовал 68 против 29 за подтверждение Скотта Бессента на этой должности.

Добавим, что когда Трамп назвал Бессента своим кандидатом на должность министра финансов в ноябре, он рекламировал его как "сильного сторонника программы America First Agenda (Повестка дня "Америка прежде всего" – 24 Канал)". Тогда Трамп сказал, что Бессент "начнет новый Золотой век для Соединенных Штатов, когда мы укрепим нашу позицию", как ведущая экономика мира, центр инноваций и предпринимательства, пункт назначения капитала, одновременно всегда и беспрекословно сохраняя доллар США как Резервную валюту мира.

Что известно о Скотте Бессенте