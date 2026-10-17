"Фактически парализована": профессор рассказал о расколе в администрации Трампа

Команда Дональда Трампа разделилась на два лагеря в вопросах поддержки Украины и европейской безопасности. Этот внутренний конфликт парализует Белый дом, но в то же время не позволяет полностью уступить интересы Киева Кремлю.

Профессор международной политики Института Клинтона при Университетском колледже Дублина Скотт Лукас рассказал 24 Каналу, что с самого начала рядом с президентом США находились деятели, которые отрицали важность защиты Европы. Среди них эксперт выделил вице-президента Джей Ди Венса и советника Стивена Миллера. В то же время в ключевых американских ведомствах остаются чиновники, которые следуют традиционной стратегии сдерживания России.

Кто противостоит уступке интересов

По словам Скотта Лукаса, сторонники поддержки Украины до сих пор работают в Госдепартаменте, Минфине, разведке и структурах Вооруженных сил США. Они не могут открыто критиковать решения главы Белого дома, но вынуждены передавать свои сообщения через СМИ.

Поэтому мы ждем, увидим ли мы тех чиновников, которые не согласны с тем, что Трамп сделал в отношении дизельного топлива, они не согласны с его угрозами устранить Зеленского. Они не согласны с ним в вопросе отказа от Украины во время переговоров,

– отметил профессор.

В качестве яркого примера такой позиции он упомянул директора ЦРУ Джона Ретклиффа. Во время визита в Москву глава разведки четко передал российским спецслужбам сообщение о том, что Владимир Путин не выиграет эту войну.

Это не помогает Украине немедленно, поскольку расколотая администрация – это администрация, которая фактически парализована и не может предоставить то, что необходимо для помощи Украине; но это не означает, что администрация полностью находится в кармане у Владимира Путина,

– подытожил Скотт Лукас.

Напомним, что окружение президента США пытается оказать давление на Киев. Как уже сообщалось на нашем сайте, Украину хотят заставить пойти на уступки из-за энергетического шантажа и угроз прекратить обмен разведданными.

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