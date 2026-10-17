Професор міжнародної політики Інституту Клінтона Університетського коледжу Дубліна Скотт Лукас розповів 24 Каналу, що від самого початку поруч із президентом США були діячі, які відкидали важливість захисту Європи. Серед них експерт виділив віцепрезидента Джей Ді Венса та радника Стівена Міллера. Водночас у ключових американських відомствах залишаються посадовці, які слідують традиційній стратегії стримування Росії.

Хто протистоїть здачі інтересів

За словами Скотта Лукаса, прихильники підтримки України досі працюють у Держдепартаменті, Мінфіні, розвідці та структурах Збройних сил США. Вони не можуть відкрито критикувати рішення очільника Білого дому, але змушені надсилати повідомлення через ЗМІ.

Тож ми чекаємо, чи побачимо тих чиновників, які не згодні з тим, що Трамп зробив щодо дизельного палива, вони не згодні з його погрозами усунути Зеленського. Вони не згодні з ним щодо відмови від України під час переговорів,

– зазначив професор.

Як яскравий приклад такої позиції він згадав директора ЦРУ Джона Реткліффа. Під час візиту до Москви очільник розвідки чітко передав російським спецслужбам повідомлення про те, що Володимир Путін не виграє цю війну.

Це не допомагає Україні негайно, оскільки розділена адміністрація – це адміністрація, яка фактично паралізована і не може надати те, що потрібно для допомоги Україні; але це не означає, що адміністрація повністю в кишені у Володимира Путіна,

– підсумував Скотт Лукас.

Нагадаємо, що оточення президента США намагається тиснути на Київ. Як вже повідомлялося на нашому сайті, Україну хочуть змусити до поступок через енергетичний шантаж та погрози припинити обмін розвідданими.

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