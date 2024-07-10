Из Украины пытались незаконно вывезти скрипку Страдивари

Скрипку, вероятно, работы Страдивари пограничники обнаружили в багажнике автомобиля на пункте пропуска с Румынией. Музыкальный инструмент пытались вывезти из Украины незаконно.

Скрипка имеет маркировку, которая, вероятно, доказывает ценность музыкального инструмента. Изъяв скрипку, таможенники направили ее на экспертизу.

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В чем ценность скрипки

Музыкальный инструмент маркирован "Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1713" и является старинным, поэтому, вероятно, может представлять историческую ценность.

Черновицкий пограничный отряд уточняет, что событие произошло во вторник, 9 июля. Жительница города Черновцы 1976 года рождения на собственном автомобиле пыталась выехать в Румынию через пункт пропуска Порубное.

На границе с Румынией из багажника автомобиля изъяли скрипку Страдивари / Фото: ГПСУ