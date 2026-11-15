Дедовщина в казармах и ложь о тыле: как РФ компенсирует рекордные потери срочниками

В России усилили скрытую мобилизацию из-за ежедневных потерь оккупационной армии, которые достигают 2 800 человек в сутки. Призывников обманом и казарменной дидовщиной заставляют подписывать контракты.

О новых циничных методах пополнения рядов захватчиков в эфире 24 Канала сообщил ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман. По его словам, ежедневные потери оккупантов устанавливают очередные рекорды, поэтому Кремль пытается любой ценой компенсировать нехватку живой силы.

Обман с должностями и дедовщина в казармах

Военкоматы предлагают молодым призывникам подписать контракт на один год вместо срочной службы. Ребятам обещают безопасную работу операторами дронов, техниками или инженерами, однако это лишь коварный обман.

Российское законодательство запрещает отправлять срочников в зону боевых действий, но только что человек подписывает контракт, его статус меняется, и командование может немедленно отправить новичка на передовую. Подобные распоряжения уже поступают на государственные и частные предприятия, а студентам настойчиво предлагают брать академические отпуска. Тех, кто колеблется, ломают психологически и физически.

Мы понимаем, что в казармах российских вооруженных сил до сих пор действует дидовщина. Будут уговаривать старослужащие, деды, не говоря уже о младших командирах. Они его посадят и скажут: подписывай и до свидания,

– отметил Алексей Гетьман.

Эксперт подчеркнул, что в казармах армии РФ практически ничего не изменилось со времен Советского Союза: новобранцев изнуряют бесконечными дежурствами без сна, пока те не согласятся поставить подпись.

Алексей Гетман о новых методах пополнения рядов оккупантов: видео

Дефицит живой силы в армии РФ

Ранее военный эксперт объяснял, что из-за колоссального истощения российские войска вынуждены и сокращать наступательные действия ь на большинстве участков фронта. Также правозащитники заявляли, что резервистов в регионах России массово принуждают заключать контракты путем давления и запугивания.