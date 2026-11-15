Дідовщина в казармах і брехня про тил: як РФ компенсує рекордні втрати строковиками

Про нові цинічні методи поповнення лав загарбників в ефірі 24 Каналу повідомив ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман. За його словами, щоденні втрати окупантів встановлюють чергові рекорди, тому Кремль намагається будь-що компенсувати брак живої сили.

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Обман із посадами та дідовщина у казармах

Військкомати пропонують молодим призовникам підписати контракт на один рік замість термінової служби. Хлопцям обіцяють безпечну роботу операторами дронів, техніками чи інженерами, однак це лише підступний обман.

Російське законодавство забороняє кидати строковиків у зону бойових дій, але щойно людина підписує контракт, її статус змінюється, і командування може негайно відправити новачка на передову. Подібні рознарядки вже отримують державні й приватні підприємства, а студентам наполегливо пропонують брати академічні відпустки. Тих, хто вагається, ламають психологічно та фізично.

Ми розуміємо, в казармі в російських збройних силах діє дідовщина й досі. Будуть умовляти старослужачі, діди і не кажучи вже про молодших командирів. Вони його посадять і скажуть: підписуй і до побачення– зазначив Олексій Гетьман.

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Експерт наголосив, що у казармах армії РФ практично нічого не змінилося з радянських часів: новобранців виснажують нескінченними нарядами без сну, доки ті не погодяться поставити підпис.

Олексій Гетьман про нові методи поповнення лав окупантів: відео

Дефіцит живої сили в армії РФ

Раніше військовий експерт пояснював, що через колосальне виснаження російські війська змушені скорочувати наступальні дії на більшості ділянок фронту. Також правозахисники заявляли, що резервістів у регіонах Росії масово примушують до контрактів шляхом тиску та залякування.