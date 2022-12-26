Путин живет в вымышленном мире, – политолог предположил, скрывают ли от диктатора правду

Владимир Путин не знает всего, что происходит на самом деле в войне против Украины. Такую информацию сообщило издание Wall Street Journal.

В стриме на 24 канала российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов отметил, что сначала скептически и недоверчиво воспринял эту информацию.

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Он отметил, что три года отработал у Путина, поэтому стал вспоминать, как это было. Политологу сложно было представить, чтобы российский диктатор позволял себя обманывать. Однако последняя встреча Галлямова и Путина была еще в 2010 году.

Политолог напомнил, что в те годы Путин занимался проблемами, от которых не зависела его политическая судьба или жизнь. Может быть, именно поэтому там он был рационален.

В случае с Украиной его эмоции берут вверх и становится абсолютно иррациональным. Именно поэтому он не то чтобы позволяет себя обманывать, а сам, наверное, создал такую парадигму, когда приходить к нему с правдой – страшно,

– объяснил Аббас Галлямов.

"Пришел кто-то и попытался ему правду рассказать, получил такого нагоняя за это, что потом все они боятся ему говорить правду. Путін бессознательно не хочет правды", – отметил российский политолог.

По его словам, ради самосохранения ему пытаются постоянно "поддакивать" и смягчать все. Это подтверждают решения, которые принимает Путин и то, что он говорит.

Смотрите полное видео с Аббасом Галлямовым на ютубе 24 канала:

Заявление Путина

Аббас Галлямов припомнил, как российский президент сказал, что 99,9% готовы все отдать ради России. Можно сказать, что он в это не верит, а занимается пропагандой. Однако, если бы сказал, что более половины россиян, или три четвертых – это бы уже выглядело правдивее. А 99,9 – это практически 100. Когда каждый россиянин услышит это, то усомнится, ведь он знает и себя, и своих соседей.

Зачем так откровенно лгать, если просто пропагандой занимаешься? Следовательно, это не просто ложь для пропаганды, а он сам в эту чушь верит. Выходит, что он вообще не представляет общества, которым управляет,

– заявил Галлямов.

"Трагедия России в том, что ею управляет человек, живущий в каком-то выдуманном мире, среди мифов. Где существуют какие-то мифические россияне, не соответствующие реалиям, где управляет какими-то богатырями. Он эту вымышленную конструкцию, имея в своих руках весь государственный и силовой аппарат, навязывает на страну и утрамбовывает сверху. Чтобы была такая Россия, как в его воображении", – пояснил политолог.

По его мнению, Путин не совсем ясно понимает, что на самом деле происходит. Именно поэтому статья издания Wall Street Journal кажется правдивой.

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