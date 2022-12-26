У стрімі на 24 каналу російський опозиційний політолог Аббас Галлямов зазначив, що спочатку скептично та недовірливо сприйняв цю інформацію.

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Він зазначив, що 3 роки відпрацював у Путіна, тому став згадувати, як це було. Політологу складно було увити, щоб російський диктатор дозволяв себе дурити. Проте остання зустріч Галлямова та Путіна була ще у 2010 році.

Політолог пригадав, що у ті роки Путін займався проблемами, від яких не залежала його політична доля чи життя. Можливо, саме тому там він був раціональний.

У випадку з Україною його емоції беруть вверх й він стає абсолютно ірраціональним. Саме тому він не те щоб дозволяє себе дурити, а сам, напевно, створив таку парадигму, коли приходити до нього з правдою – страшно,

– пояснив Аббас Галлямов.

"Прийшов хтось й спробував йому правду розповісти, отримав такого наганяю за це, що потім всі вони бояться йому казати правду. Путін несвідомо не хоче правди", – зазначив російський політолог.

За його словами, заради самозбереження йому намагаються постійно "підтакувати" та помʼякшувати все. Це підтверджують рішення, які приймає Путін та те, що він каже.

Дивіться повне відео з Аббасом Галлямовим на ютубі 24 каналу:

Заява Путіна

Аббас Галлямов пригадав, як російський президент сказав, що 99,9% готові все віддати заради Росії. Можна сказати, що сам він у це не вірить, а займається пропагандою. Проте, якби сказав, що більш ніж половина росіян, або три четвертих – це б вже виглядало правдивіше. А 99,9 – це практично 100. Коли кожен росіянин почує це, то засумнівається, адже він знає і себе, і своїх сусідів.

Навіщо так відверто брехати, якщо просто пропагандою займаєшся? Отже, це не просто брехня задля пропаганди, а він сам в цю нісенітницю вірить. Виходить, що він взагалі не уявляє суспільства, яким керує,

– заявив Галлямов.

"Трагедія Росії в тому, що нею керує людина, яка живе в якомусь вигаданому світі, серед міфів. Де існують якісь міфічні росіяни, які не відповідають реаліям, де керує якимись богатирями. Він цю вигадану конструкцію, маючи у своїх руках весь державний та силовий апарат, навʼязує на країну й утрамбовує зверху. Щоб була така Росія, як в його уяві", – пояснив політолог.

На його думку, Путін не зовсім чітко розуміє, що насправді відбувається. Саме тому стаття видання Wall Street Journal видається правдивою.

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