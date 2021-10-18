Скрывались и грабили: злоумышленники в Запорожье оказались экс-азовцами
Источник:"Украинская правда"
Суд арестовал 3 мужчин в Запорожье, которые имели отношение к добробату "Азов". Их подозревают в серии нападений на филиалы банковских учреждений и инкассаторские автомобили.
Все 3 подозреваемых получили меру пресечения – содержание под стражей. Она будет действовать до 14 декабря без альтернативы внесения залога.
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По информации УП, речь идет о бывших военнослужащих Василии Бондаренко, Петре Плечуне и Кирилле Фокше.
Что предшествовало задержанию
Служба безопасности Украины сообщила, что 16 октября задержали 3 членов преступной группировки. Они совершали в течение почти 5 лет тяжкие преступления и скрывались от правоохранителей.
Правоохранители отметили, что мужчины находились на базе в Донецкой области. Объект имеет специальную систему защиты и видеонаблюдение.
Задержанные, по информации УП, в прошлом имели отношение к добробату "Азов".
Что известно о группировке
- Мужчины похищали автомобили и другое имущество.
- Они имели документы погибших бойцов и военнослужащих, которые уволились со службы, чтобы передвигаться за пределами базы в Донецкой области.
- Также злоумышленники носили боевое огнестрельное оружие, ручные гранаты, поэтому могли в любой момент оказывать вооруженное сопротивление правоохранителям.
- В целом группировка состояла из 7 человек, но 2 из них погибли от ранений в 2016 году. Еще 2 задержали ранее и они получили меру пресечения.