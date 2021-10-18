Скрывались и грабили: злоумышленники в Запорожье оказались экс-азовцами

Суд арестовал 3 мужчин в Запорожье, которые имели отношение к добробату "Азов". Их подозревают в серии нападений на филиалы банковских учреждений и инкассаторские автомобили.

Все 3 подозреваемых получили меру пресечения – содержание под стражей. Она будет действовать до 14 декабря без альтернативы внесения залога.

К теме Нападали на банки и инкассаторов: СБУ задержала банду, которая скрывалась 5 лет

По информации УП, речь идет о бывших военнослужащих Василии Бондаренко, Петре Плечуне и Кирилле Фокше.

Что предшествовало задержанию

Служба безопасности Украины сообщила, что 16 октября задержали 3 членов преступной группировки. Они совершали в течение почти 5 лет тяжкие преступления и скрывались от правоохранителей.

Правоохранители отметили, что мужчины находились на базе в Донецкой области. Объект имеет специальную систему защиты и видеонаблюдение.

Задержанные, по информации УП, в прошлом имели отношение к добробату "Азов".

Что известно о группировке