Всі 3 підозрювані отримали запобіжний захід – тримання під вартою. Він діятиме до 14 грудня без альтернативи внесення застави.

До теми Нападали на банки та інкасаторів: СБУ затримала банду, яка переховувалась 5 років

За інформацією УП, мовиться про колишніх військовослужбовців Василя Бондаренка, Петра Плечуна та Кирила Фокшу.

Що передувало затриманню

Служба безпеки України повідомила, що 16 жовтня затримали 3 членів злочинного угруповання. Вони вчиняли протягом майже 5 років тяжкі злочини та ховалися від правоохоронців.

Правоохоронці зазначили, що чоловіки перебували на базі у Донецькій області. Об'єкт має спеціальну систему захисту та цілодобове відеоспостереження.

Затримані, згідно з інформацією УП, у минулому мали стосунок до добробату "Азов".

Що відомо про угрупування