Попытка переворота в Судане: где сейчас сотрудники Sky Up и что с украинскими самолетами
Источник:SkyUp
Авиакомпания SkyUp вместе с МИДом Украины смогла эвакуировать всех 36 сотрудников из Судана. Состояние самолетов, остающихся в аэропорту Хартума, пока неизвестно.
Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании. Все сотрудники были вывезены на территорию Египта совместными усилиями МИД Украины, Главного управления разведки (ГУР), Почетного консульства Украины в Судане, Посольства Украины в Египте и других зарубежных дипломатических представительств Украины.
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Как и куда эвакуировали сотрудников
Это была сложная многоэтапная операция под наблюдением кризисного центра авиакомпании и представителей государственных учреждений. Все время с начала боевых действий в Судане 15 апреля 2023 года представители авиакомпании находились с коллегами на связи, помогали обеспечивать пищей, водой и оказывали психологическую поддержку. Все сотрудники отдыхают и скоро вернутся домой,
– говорится в сообщении.
В каком состоянии самолеты, находящиеся в аэропорту Хартума
Пока продолжаются боевые действия, невозможно провести необходимую экспертизу и сделать выводы, отмечают в компании.
В компании сообщили, что по состоянию на сегодняшний день выполнение полетной программы для Sun Air остановлено.
В вопросах выполнения рейсов в ту или иную страну авиакомпания SkyUp руководствуется рекомендациями Госавиаслужбы Украины, данными EASA, системы NOTAM и специализированных ресурсов относительно ситуации безопасности. На момент заключения соглашения с Sun Air никаких ограничений по этому вопросу не было.
Как ситуация в Судане влияет на деятельность компании
Компания продолжает работать в штатном режиме.
"Мы сохраняем нашу команду и продолжаем выполнять свои обязательства по контрактам ACMI и по заказу туроператоров, осуществляем специальные рейсы. В настоящее время флот авиакомпании состоит из 10 самолетов Boeing 737. В компании прилагают все усилия, чтобы весь наш имеющийся флот был задействован в операционной деятельности ", – сообщает пресс-служба.
Схватки в Судане: что известно
- В Судане в очередной раз за последние 4 года начался вооруженный конфликт внутри страны.
- В частности, 15 апреля начались сражения с использованием тяжелого вооружения между военизированной группой, которая называется Силами быстрого реагирования, и армией страны.
- По данным местного телевидения, в результате столкновений погибли более 600 человек. Также сообщалось о более 1800 человек были ранены.
- Во время столкновений был уничтожен находившийся в Хартуме украинский самолет туристической фирмы SkyUP.
- Известно, что армия Судана и Силы быстрого реагирования договорились о прекращении огня с севера 24 апреля.