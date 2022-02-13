SkyUP прекратили продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля
Источник:SkyUP
Компания SkyUP временно прекратила продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля 2022 года. В компании ожидают решения ситуации.
Об этом официально сообщила пресс-служба компании. В SkyUP подчеркнули, что ситуация нуждается в решении на государственном уровне.
На тему Небо над Украиной остается открытым: в Мининфраструктуры успокоили украинцев
Компания говорит, что не может игнорировать лизингодателей
Компания уверяет, что сейчас работает с государственными структурами для решения ситуации.
Мы делаем все возможное, чтобы продолжать выполнять рейсы в штатном режиме, но не можем игнорировать требования лизингодателей. Мы временно прекратили продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля 2022 года и ожидаем решения ситуации,
– сообщил генеральный директор SkyUp Дмитрий Сероухов.
О дальнейших действиях SkyUp будет информировать на официальном сайте и своих каналах в социальных сетях.
Страховые компании сообщили, что прекращают страхование украинских авиаперевозчиков
12 февраля, сообщили в компании, крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины. Причина такого решения – угроза военных действий на украинской территории.
Читайте также У Зеленского отреагировали на ситуацию с авиарейсами: не видим смысла закрывать небо
Владельцы воздушных судов (лизингодатели) требуют скорейшего возвращения самолетов на территорию ЕС. Именно поэтому летевший из Мадейры в Киев самолет посадили в Кишиневе.
Как комментируют ситуацию с рейсами в Украину в ОП и Мининфраструктуры:
- Советник главы ОП Михаил Подоляк заверил, что пока причин закрывать небо над Украиной нет.
- По словам Подоляка, острее всего на ситуацию реагируют компании, пользующиеся лизинговыми форматами.
- Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что Европейское агентство авиационной безопасности также не давало рекомендаций ограничивать полеты в воздушном пространстве Украины.
- В Министерстве инфраструктуры сообщения о закрытии авиасообщения в Украине назвали фейковыми.