SkyUP прекратили продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля

Компания SkyUP временно прекратила продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля 2022 года. В компании ожидают решения ситуации.

Об этом официально сообщила пресс-служба компании. В SkyUP подчеркнули, что ситуация нуждается в решении на государственном уровне.

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Компания говорит, что не может игнорировать лизингодателей

Компания уверяет, что сейчас работает с государственными структурами для решения ситуации.

Мы делаем все возможное, чтобы продолжать выполнять рейсы в штатном режиме, но не можем игнорировать требования лизингодателей. Мы временно прекратили продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля 2022 года и ожидаем решения ситуации,

– сообщил генеральный директор SkyUp Дмитрий Сероухов.

О дальнейших действиях SkyUp будет информировать на официальном сайте и своих каналах в социальных сетях.

Страховые компании сообщили, что прекращают страхование украинских авиаперевозчиков

12 февраля, сообщили в компании, крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины. Причина такого решения – угроза военных действий на украинской территории.

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Владельцы воздушных судов (лизингодатели) требуют скорейшего возвращения самолетов на территорию ЕС. Именно поэтому летевший из Мадейры в Киев самолет посадили в Кишиневе.

Как комментируют ситуацию с рейсами в Украину в ОП и Мининфраструктуры: