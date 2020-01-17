SkyUp приостанавливает рейсы в популярный город в ОАЭ: все, что известно

С 1 февраля популярный украинский лоукост-авиаперевозчик SkyUp приостанавливает выполнение регулярных рейсов в Шарджу в Объединенных Арабских Эмиратах. Сюда самолеты этой авиакомпании летали из Запорожья, Львова и Харькова.

Как пояснили представители SkyUp на своем сайте, такой шаг связан с закрытием воздушного пространства над Ираном и Ираком. А необходимость облетать территории этих стран увеличила продолжительность полетов, а также вызвала потребность в дозаправке. Это, в свою очередь, создает неудобства для пассажиров, а также провоцирует изменения в расписании других рейсов в аэропортах прилета – в Запорожье, Львове, Харькове.

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Мы вынуждены принять сложное для нас решение временно прекратить полеты регулярной программы в Шарджу из регионов Украины. Чтобы сделать наши полеты более безопасными, мы изменили эти маршруты – теперь мы летаем через территории Египта и Саудовской Аравии, а также делаем остановку для дозаправки в Анталии. Такая необходимость увеличивает время полета минимум на 3 часа,

– отметил совладелец авиакомпании Александр Альба.

Тех, кто приобрел билеты на рейсы в Шарджу, в SkyUp пообещали известить ближайшее время. Также здесь заверили, все, согласно правилам, получат возмещение стоимости билетов – для этого следует обратиться в компанию в установленном порядке.

Как только запрет пролета над территориями Ирака и Ирана будет отменен, SkyUp рассмотрит возможность вернуться к выполнению рейсов в Шарджу.

Что касается регулярных рейсов SkyUp в Коломбо (Шри-Ланка), авиакомпания продолжит их выполнение с дополнительной посадкой в ​​Анталии на обратном пути.

Заметим, что из аэропорта в Шардже происходят полеты в ряд ближневосточных, азиатских и африканских стран, куда прямых рейсов из многих городов нет, или же добраться туда очень проблематично. В частности, говорится о таких направлениях, как Индия, Иордания, Иран, Саудовская Аравия, Казахстан, Эритрея, Бахрейн, Азербайджан, Ливан, Кыргызстан, Бангладеш, Шри-Ланка, Пакистан, Чечня, Сомали, Афганистан, Нигерия, Оман, Тунис, Сирия, Кения.

Что известно о запрете полетов над Ираном и Ираком

Государственная авиационная служба запретила украинским авиакомпаниям перелеты в воздушном пространстве как Ирана, так и Ирака после катастрофы самолета МАУ. Этот запрет на перелеты начал действовать с полуночи 9 января 2020 года. А распространяется он на всех эксплуатантов лайнеров, зарегистрированных в Украине.

Глава МИД Вадим Пристайко подчеркивал, пока до конца не расследуют трагедию с самолетом МАУ, запрет полетов над Ираном и Ираком отменен не будет. В то же время он отметил, это не значит, что украинские граждане не могут посещать Иран в случае такой необходимости.

"Дело в том, что сейчас МИД не рекомендует украинцам полеты в Иран", – пояснил Пристайко.

Из-за этого запрета авиакомпания МАУ прекратила полеты в Бангкок в Таиланде. В то же время под вопросом остаются полеты в Дубай, который является крупнейшим городом в Объединенных Арабских Эмиратах. В компании такой шаг также объясняли увеличением продолжительности полета, потому что теперь надо облетать Персидский залив, и в таком случае будет необходимость дозаправки.

Полет в ОАЭ через территорию Ирана занимал ранее 5,5 часа и 6 часов в обратном направлении. Теперь на это потребуется чуть более 8 часов, поскольку самолетам нужно будет делать дозаправку. Мы выполняем полеты Boeing 737-900. Это самые тяжелые самолеты и они не долетают без посадки. Сейчас сесть можно в Ларнаке (Кипр) или в Анталии (ТуреччинаЗ) на дозаправку. Варианты есть, если мы найдем их целесообразными. Нам же еще нужно конкурировать с теми, кто не облетает этот район,

– рассказал президент МАУ Евгений Дыхне.

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Коротко и главное об авиакатастрофе МАУ в Иране

Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев.

На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа (все украинцы). Никто из них не выжил.

Иран сначала заявил, что трагедия произошла из-за технических проблем самолета. Однако президент МАУ Евгений Дыхне сразу сообщил, что самолет был исправным, потому что за 2 дня до авиакатастрофы проходил техническое обслуживание.

Впоследствии разведки США, Канады, Нидерландов и Великобритании заявили, что украинский самолет сбила ракета Ирана.

11 января Иран официально сообщил, что его военные случайно сбили пассажирский самолет МАУ. Ответственность взял на себя Корпус стражей исламской революции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на полном признании вины и ожидает от Ирана заверений относительно полного и открытого расследования катастрофы.

19 января тела 11 погибших украинцев должны доставить в Украину. После начнется церемония их памяти.



Главное о катастрофе украинского Boeing 737 в Иране / Инфографика 24 канала