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      SkyUp приостанавливает рейсы в популярный город в ОАЭ: все, что известно

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      Лоукостер SkyUp приостанавливает выполнение регулярных рейсов в Шарджу (ОАЭ)

      С 1 февраля популярный украинский лоукост-авиаперевозчик SkyUp приостанавливает выполнение регулярных рейсов в Шарджу в Объединенных Арабских Эмиратах. Сюда самолеты этой авиакомпании летали из Запорожья, Львова и Харькова.

      Как пояснили представители SkyUp на своем сайте, такой шаг связан с закрытием воздушного пространства над Ираном и Ираком. А необходимость облетать территории этих стран увеличила продолжительность полетов, а также вызвала потребность в дозаправке. Это, в свою очередь, создает неудобства для пассажиров, а также провоцирует изменения в расписании других рейсов в аэропортах прилета – в Запорожье, Львове, Харькове.

      Советуем ознакомиться! Украинский лоукостер SkyUp изменил правила перевозки пассажиров и багажа: детали

      Мы вынуждены принять сложное для нас решение временно прекратить полеты регулярной программы в Шарджу из регионов Украины. Чтобы сделать наши полеты более безопасными, мы изменили эти маршруты – теперь мы летаем через территории Египта и Саудовской Аравии, а также делаем остановку для дозаправки в Анталии. Такая необходимость увеличивает время полета минимум на 3 часа,
      – отметил совладелец авиакомпании Александр Альба.

      Тех, кто приобрел билеты на рейсы в Шарджу, в SkyUp пообещали известить ближайшее время. Также здесь заверили, все, согласно правилам, получат возмещение стоимости билетов – для этого следует обратиться в компанию в установленном порядке.

      Как только запрет пролета над территориями Ирака и Ирана будет отменен, SkyUp рассмотрит возможность вернуться к выполнению рейсов в Шарджу.

      Что касается регулярных рейсов SkyUp в Коломбо (Шри-Ланка), авиакомпания продолжит их выполнение с дополнительной посадкой в ​​Анталии на обратном пути.

      Заметим, что из аэропорта в Шардже происходят полеты в ряд ближневосточных, азиатских и африканских стран, куда прямых рейсов из многих городов нет, или же добраться туда очень проблематично. В частности, говорится о таких направлениях, как Индия, Иордания, Иран, Саудовская Аравия, Казахстан, Эритрея, Бахрейн, Азербайджан, Ливан, Кыргызстан, Бангладеш, Шри-Ланка, Пакистан, Чечня, Сомали, Афганистан, Нигерия, Оман, Тунис, Сирия, Кения.

      Что известно о запрете полетов над Ираном и Ираком

      Государственная авиационная служба запретила украинским авиакомпаниям перелеты в воздушном пространстве как Ирана, так и Ирака после катастрофы самолета МАУ. Этот запрет на перелеты начал действовать с полуночи 9 января 2020 года. А распространяется он на всех эксплуатантов лайнеров, зарегистрированных в Украине.

      Глава МИД Вадим Пристайко подчеркивал, пока до конца не расследуют трагедию с самолетом МАУ, запрет полетов над Ираном и Ираком отменен не будет. В то же время он отметил, это не значит, что украинские граждане не могут посещать Иран в случае такой необходимости.

      "Дело в том, что сейчас МИД не рекомендует украинцам полеты в Иран", – пояснил Пристайко.

      Из-за этого запрета авиакомпания МАУ прекратила полеты в Бангкок в Таиланде. В то же время под вопросом остаются полеты в Дубай, который является крупнейшим городом в Объединенных Арабских Эмиратах. В компании такой шаг также объясняли увеличением продолжительности полета, потому что теперь надо облетать Персидский залив, и в таком случае будет необходимость дозаправки.

      Полет в ОАЭ через территорию Ирана занимал ранее 5,5 часа и 6 часов в обратном направлении. Теперь на это потребуется чуть более 8 часов, поскольку самолетам нужно будет делать дозаправку. Мы выполняем полеты Boeing 737-900. Это самые тяжелые самолеты и они не долетают без посадки. Сейчас сесть можно в Ларнаке (Кипр) или в Анталии (ТуреччинаЗ) на дозаправку. Варианты есть, если мы найдем их целесообразными. Нам же еще нужно конкурировать с теми, кто не облетает этот район,
      – рассказал президент МАУ Евгений Дыхне.

      К теме! Даже не рассматривается, – глава МАУ о возобновлении полетов в Иран

      Коротко и главное об авиакатастрофе МАУ в Иране

      • Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев.
      • На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа (все украинцы). Никто из них не выжил.
      • Иран сначала заявил, что трагедия произошла из-за технических проблем самолета. Однако президент МАУ Евгений Дыхне сразу сообщил, что самолет был исправным, потому что за 2 дня до авиакатастрофы проходил техническое обслуживание.
      • Впоследствии разведки США, Канады, Нидерландов и Великобритании заявили, что украинский самолет сбила ракета Ирана.
      • 11 января Иран официально сообщил, что его военные случайно сбили пассажирский самолет МАУ. Ответственность взял на себя Корпус стражей исламской революции.
      • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на полном признании вины и ожидает от Ирана заверений относительно полного и открытого расследования катастрофы.
      • 19 января тела 11 погибших украинцев должны доставить в Украину. После начнется церемония их памяти.

      збитий боїнг мау в ірані
      Главное о катастрофе украинского Boeing 737 в Иране / Инфографика 24 канала

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Авиакатастрофа МАУ в Иране SkyUp авиация ОАЭ
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