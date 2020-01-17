SkyUp призупиняє рейси до популярного міста в ОАЕ: усе, що відомо
З 1 лютого популярний український лоукост-авіаперевізник SkyUp призупиняє виконання регулярних рейсів до Шарджі у Об’єднаних Арабських Еміратах. Сюди літаки цієї авіакомпанії літали з Запоріжжя, Львова та Харкова.
Як пояснили представники SkyUp на своєму сайті, такий крок є пов’язаним із закриттям повітряного простору над Іраном та Іраком. А необхідність облітати території цих країн збільшила тривалість польотів, а також викликала потребу у дозаправленні. Це, зі свого боку, створює незручності для пасажирів, а також провокує зміни в розкладі інших рейсів у аеропортах прильоту – в Запоріжжі, Львові, Харкові.
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Ми вимушені ухвалити складне для нас рішення тимчасово припинити польоти регулярної програми до Шарджі із регіонів України. Щоб зробити наші польоти безпечнішими, ми змінили ці маршрути – наразі ми літаємо через території Єгипту та Саудівської Аравії, а також робимо зупинку для дозаправлення в Анталії. Така необхідність збільшує час польоту щонайменше на три години,
– зазначив співвласник авіакомпанії Олександр Альба.
Тих, хто придбав квитки на рейси до Шарджі, у SkyUp пообіцяли сповістити найближчим часом. Також тут запевнили, усі, згідно з правилами, отримають відшкодування вартості квитків – для цього слід звернутися до компанії у встановленому порядку.
Щойно заборону прольоту над територіями Іраку та Ірану буде скасовано, SkyUp розгляне можливість повернутися до виконання рейсів до Шарджі.
Що стосується регулярних рейсів SkyUp до Коломбо (Шрі-Ланка), авіакомпанія продовжить їхнє виконання з додатковою посадкою в Анталії на зворотному шляху.
Зауважимо, що з аеропорту у Шарджі відбуваються польоти у низку близькосхідних, азійських і африканських країн, куди прямих рейсів з багатьох міст немає, або ж дістатися туди дуже проблематично. Зокрема, мовиться про такі напрямки, як Індія, Йорданія, Іран, Саудівська Аравія, Казахстан, Еритрея, Бахрейн, Азербайджан, Ліван, Киргизстан, Бангладеш, Шрі-Ланка, Пакистан, Чечня, Сомалі, Афганістан, Нігерія, Оман, Туніс, Сирія, Кенія.
Що відомо про заборону польотів над Іраном і Іраком
Державна авіаційна служба заборонила українським авіакомпаніям перельоти в повітряному просторі як Ірану, так і Іраку після катастрофи літака МАУ. Ця заборона на перельоти почала діяти з півночі 9 січня 2020 року. А поширюється вона на всіх експлуатантів лайнерів, зареєстрованих в Україні.
Очільник МЗС Вадим Пристайко підкреслював, поки до кінця не розслідують трагедію з літаком МАУ, заборону польотів над Іраном і Іраком скасовано не буде. Водночас він зауважив, це не означає, що українські громадяни не можуть відвідувати Іран у разі такої потреби.
"Річ у тім, що наразі МЗС не рекомендує українцям польоти до Ірану", – пояснив Пристайко.
Через цю заборону авіакомпанія МАУ припинила польоти до Бангкока у Таїланді. Водночас під питанням залишаються польоти в Дубай, що є найбільшим містом в Об’єднаних Арабських Еміратах. У компанії такий крок також пояснювали збільшенням тривалості польоту, бо тепер треба облітати Перську затоку, та у такому разі необхідністю дозаправки.
Політ до ОАЕ через територію Ірану займав раніше 5,5 години та 6 годин у зворотному напрямку. Тепер на це буде потрібно трохи більше ніж 8 годин, оскільки літакам потрібно буде робити дозаправку. Ми виконуємо польоти Boeing 737-900. Це найважчі літаки і вони не долітають без посадки. Зараз сісти можна в Ларнаці (Кіпр) або в Анталії (ТуреччинаЗ) на дозаправку. Варіанти є, якщо ми знайдемо їх доцільними. Нам же ще потрібно конкурувати з тими, хто не облітає цей район,
– розповів президент МАУ Євген Дихне.
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Коротко та головне про авіакатастрофу МАУ в Ірані
- Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.
- На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (усі українці). Ніхто із них не вижив.
- Іран спочатку заявив, що трагедія сталася через технічні проблеми літака. Проте президент МАУ Євгеній Дихне одразу повідомив, що літак був справним, бо за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічне обслуговування.
- Згодом розвідки США, Канади, Нідерландів та Великої Британії заявили, що український літак збила ракета Ірану.
- 11 січня Іран офіційно повідомив, що його військові випадково збили пасажирський літак МАУ. Відповідальність взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на цілковитому визнанні вини та очікуватиме від Ірану запевнень щодо повного й відкритого розслідування катастрофи.
- 19 січня тіла 11 загиблоих українців мають доправити до України. Опісля розпочнеться церемонія вшанування їхньої пам'яті.
Головне про катастрофу українського Boeing 737 в Ірані / Інфографіка 24 каналу