SkyUp призупиняє рейси до популярного міста в ОАЕ: усе, що відомо

З 1 лютого популярний український лоукост-авіаперевізник SkyUp призупиняє виконання регулярних рейсів до Шарджі у Об’єднаних Арабських Еміратах. Сюди літаки цієї авіакомпанії літали з Запоріжжя, Львова та Харкова.

Як пояснили представники SkyUp на своєму сайті, такий крок є пов’язаним із закриттям повітряного простору над Іраном та Іраком. А необхідність облітати території цих країн збільшила тривалість польотів, а також викликала потребу у дозаправленні. Це, зі свого боку, створює незручності для пасажирів, а також провокує зміни в розкладі інших рейсів у аеропортах прильоту – в Запоріжжі, Львові, Харкові.

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Ми вимушені ухвалити складне для нас рішення тимчасово припинити польоти регулярної програми до Шарджі із регіонів України. Щоб зробити наші польоти безпечнішими, ми змінили ці маршрути – наразі ми літаємо через території Єгипту та Саудівської Аравії, а також робимо зупинку для дозаправлення в Анталії. Така необхідність збільшує час польоту щонайменше на три години,

– зазначив співвласник авіакомпанії Олександр Альба.

Тих, хто придбав квитки на рейси до Шарджі, у SkyUp пообіцяли сповістити найближчим часом. Також тут запевнили, усі, згідно з правилами, отримають відшкодування вартості квитків – для цього слід звернутися до компанії у встановленому порядку.

Щойно заборону прольоту над територіями Іраку та Ірану буде скасовано, SkyUp розгляне можливість повернутися до виконання рейсів до Шарджі.

Що стосується регулярних рейсів SkyUp до Коломбо (Шрі-Ланка), авіакомпанія продовжить їхнє виконання з додатковою посадкою в Анталії на зворотному шляху.

Зауважимо, що з аеропорту у Шарджі відбуваються польоти у низку близькосхідних, азійських і африканських країн, куди прямих рейсів з багатьох міст немає, або ж дістатися туди дуже проблематично. Зокрема, мовиться про такі напрямки, як Індія, Йорданія, Іран, Саудівська Аравія, Казахстан, Еритрея, Бахрейн, Азербайджан, Ліван, Киргизстан, Бангладеш, Шрі-Ланка, Пакистан, Чечня, Сомалі, Афганістан, Нігерія, Оман, Туніс, Сирія, Кенія.

Що відомо про заборону польотів над Іраном і Іраком

Державна авіаційна служба заборонила українським авіакомпаніям перельоти в повітряному просторі як Ірану, так і Іраку після катастрофи літака МАУ. Ця заборона на перельоти почала діяти з півночі 9 січня 2020 року. А поширюється вона на всіх експлуатантів лайнерів, зареєстрованих в Україні.

Очільник МЗС Вадим Пристайко підкреслював, поки до кінця не розслідують трагедію з літаком МАУ, заборону польотів над Іраном і Іраком скасовано не буде. Водночас він зауважив, це не означає, що українські громадяни не можуть відвідувати Іран у разі такої потреби.

"Річ у тім, що наразі МЗС не рекомендує українцям польоти до Ірану", – пояснив Пристайко.

Через цю заборону авіакомпанія МАУ припинила польоти до Бангкока у Таїланді. Водночас під питанням залишаються польоти в Дубай, що є найбільшим містом в Об’єднаних Арабських Еміратах. У компанії такий крок також пояснювали збільшенням тривалості польоту, бо тепер треба облітати Перську затоку, та у такому разі необхідністю дозаправки.

Політ до ОАЕ через територію Ірану займав раніше 5,5 години та 6 годин у зворотному напрямку. Тепер на це буде потрібно трохи більше ніж 8 годин, оскільки літакам потрібно буде робити дозаправку. Ми виконуємо польоти Boeing 737-900. Це найважчі літаки і вони не долітають без посадки. Зараз сісти можна в Ларнаці (Кіпр) або в Анталії (ТуреччинаЗ) на дозаправку. Варіанти є, якщо ми знайдемо їх доцільними. Нам же ще потрібно конкурувати з тими, хто не облітає цей район,

– розповів президент МАУ Євген Дихне.

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Коротко та головне про авіакатастрофу МАУ в Ірані

Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.

На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (усі українці). Ніхто із них не вижив.

Іран спочатку заявив, що трагедія сталася через технічні проблеми літака. Проте президент МАУ Євгеній Дихне одразу повідомив, що літак був справним, бо за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічне обслуговування.

Згодом розвідки США, Канади, Нідерландів та Великої Британії заявили, що український літак збила ракета Ірану.

11 січня Іран офіційно повідомив, що його військові випадково збили пасажирський літак МАУ. Відповідальність взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на цілковитому визнанні вини та очікуватиме від Ірану запевнень щодо повного й відкритого розслідування катастрофи.

19 січня тіла 11 загиблоих українців мають доправити до України. Опісля розпочнеться церемонія вшанування їхньої пам'яті.



Головне про катастрофу українського Boeing 737 в Ірані / Інфографіка 24 каналу