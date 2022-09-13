Продаст путина, – Пионтковский назвал слабое место лукашенко
На фоне успехов Вооруженных сил Украины белорусский диктатор александр лукашенко все активнее ищет выход из войны. Нельзя исключать даже, что белорусские войска выгонят из своей страны российских оккупантов.
У александра лукашенко есть свое слабое место – как и у каждого преступника в хорошем романе есть какая-то человеческая черта. Об этом в стриме 24 канала рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский.
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Слабое место лукашенко
Например, у владимира путина такой положительной чертой является то, что он не антисемит. Мол, у него детство сложилось таким образом, что сейчас он не может быть антисемитом. В отличие от остальной русской "элиты".
У лукашенко такая человеческая черта – он очень любит своего сына Коленьку. Я уже почти раскрываю повестку дня переговоров (лукашенко и путина – 24 канал),
– заявил Андрей Пионтковский.
Объясняя, он отметил, что александр лукашенко действительно заботится о безопасном и безбедном существовании сына Коли. Это один из его самых больших приоритетов.
"Этот приоритет гораздо выше, чем верность любым российским империалистическим фантазиям", – заверил российский публицист.
Он убежден, что при своем младшем сыне лукашенко продаст путина "как миленького, не раздумывая".
Андрей Пионтковский о лукашенко и его сыне: смотрите видео
Коля Лукашенко:
- Это самый младший (из известных) сын белорусского диктатора александра лукашенко. 31 августа 2022 года ему исполнилось 18 лет.
- Достоверно неизвестно, кто именно является матерью любимого сына диктатора. СМИ говорят, что это бывший личный врач лукашенко Ирина Абельская.
- Коля Лукашенко регулярно появляется на разных публичных мероприятиях со своим отцом. В частности, вместе с ним летал на парады к путину, а также вместе с отцом-диктатором явился с автоматами во Дворце Независимости во время массовых протестов в беларуси.