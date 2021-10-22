Слабые, трусливые люди, – Кива заподозрил своих однопартийцев в вандализме
22 октября 2021 , 23:37Читати новину українською
Источник:фейсбук Илльи Кивы
Скандальный Илья Кива заявил, что в Полтаве разбили памятную доску его деду. По словам нардепа, виновными в вандализме могут быть его однопартийцы из ОПЗЖ.
Обвинил своих однопартийцев
Тех, кто уничтожил мемориальную таблицу, он назвал "слабыми, трусливыми людьми".
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Не удивлюсь если это сделали "мои однопартийцы", которые вчера "исключали" меня из моей партии,
– отметил Кива.
Кива заподозрил своих однопартийцев в вандализме / Скриншот
Исключение Кивы из ОПЗЖ: коротко
- В телеграм-каналах в четверг, 21 октября, начала появляться информация, что представители ОПЗЖ в Полтавской области исключили Киву из партии.
- Мотивировали это якобы тем, что он постоянно их оскорбляет. По информации PavlovskyNews, исключения из партии добились люди Бойко и Левочкина.
- Впоследствии Кива и Рабинович обнародовали видеозапись, в которой заявили, что скандального политика не выгоняли из партии. В то же время назвали эти слухи "бредоносными".