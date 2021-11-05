Слабый Лукашенко сдает Беларусь России, – экс-посол о подписании странами 28 союзных программ
Источник:24 канал
Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, который утвердил пакет из 28 программ, одобренных в сентябре. Это говорит о том, что самопровозглашенный президент Беларуси постепенно сдает страну России.
Об этом рассказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый в эфире 24 каналу. В этом процессе Лукашенко оказался слабым звеном.
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По словам Чалого, уже после военных учений "Запад – 2021" Россия оставила в Беларуси свои подразделения. Фактически он уже создал военные базы на белорусской территории.
Как рассказал дипломат, подписание 28 союзных программ является определенным подчинением Беларуси на правах какого-либо образования в рамках "большой" России. Он предположил, что Путин уже рассматривает себя руководителем объединенного государства после окончания президентства.
То есть слабый Лукашенко сдает Беларусь России. Это российское пространство будет расширяться и дальше на белорусское государство,
– заявил экс-посол.
Если Беларусь не изменит свой курс и не изберет легитимную власть, то через несколько лет произойдет ее фактическое поглощение Россией.
Какими будут последствия для Украины
По словам Чалого, в результате интеграции стран российские подразделения и техника будут перемещены ближе к границам Евросоюза. Для Украины с северного фланга ничего хорошего это не значит.
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Еще до нелегитимных президентских выборов в Беларуси, результаты которых в 2020 году были фактически обезображены, украинское государство надеялось, что Лукашенко выполнит свои обещания и россияне не пройдут через северную границу.
Теперь таких гарантий нет, и опасность наоборот растет. Поэтому Украине придется прикрывать этот фланг обороны, а значит тратить ресурсы и держать соответствующий контроль на границе.
Чалый рассказал об интеграции России и Беларуси: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Владимир Путин и Александр Лукашенко в сентябре договорились о создании Союзного государства. Тогда политики согласовали 28 союзных программ.
- Уже 5 ноября глава Кремля и самопровозглашенный президент Беларуси подписали декрет "О реализации положений Договора о Союзном государстве", который утвердил пакет из 28 программ.
- Документ предварительно завизировал Путин и после этого его уже передали Лукашенко.