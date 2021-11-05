Слабый Лукашенко сдает Беларусь России, – экс-посол о подписании странами 28 союзных программ

Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, который утвердил пакет из 28 программ, одобренных в сентябре. Это говорит о том, что самопровозглашенный президент Беларуси постепенно сдает страну России.

Об этом рассказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый в эфире 24 каналу. В этом процессе Лукашенко оказался слабым звеном.

К теме Лукашенко и Путин подписали 28 союзных программ и обновили военную доктрину

По словам Чалого, уже после военных учений "Запад – 2021" Россия оставила в Беларуси свои подразделения. Фактически он уже создал военные базы на белорусской территории.

Как рассказал дипломат, подписание 28 союзных программ является определенным подчинением Беларуси на правах какого-либо образования в рамках "большой" России. Он предположил, что Путин уже рассматривает себя руководителем объединенного государства после окончания президентства.

То есть слабый Лукашенко сдает Беларусь России. Это российское пространство будет расширяться и дальше на белорусское государство,

– заявил экс-посол.

Если Беларусь не изменит свой курс и не изберет легитимную власть, то через несколько лет произойдет ее фактическое поглощение Россией.

Какими будут последствия для Украины

По словам Чалого, в результате интеграции стран российские подразделения и техника будут перемещены ближе к границам Евросоюза. Для Украины с северного фланга ничего хорошего это не значит.

Узнайте больше В Кремле допускают политическую интеграцию России и Беларуси

Еще до нелегитимных президентских выборов в Беларуси, результаты которых в 2020 году были фактически обезображены, украинское государство надеялось, что Лукашенко выполнит свои обещания и россияне не пройдут через северную границу.

Теперь таких гарантий нет, и опасность наоборот растет. Поэтому Украине придется прикрывать этот фланг обороны, а значит тратить ресурсы и держать соответствующий контроль на границе.

Чалый рассказал об интеграции России и Беларуси: смотрите видео

Что этому предшествовало