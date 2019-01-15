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      Сладкая река: в США перевернулась автоцистерна с шоколадом – фото

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      В США перевернулась цистерна с шоколадом
      В США перевернулась цистерна с шоколадом / Фото из открытых источников

      В понедельник, 14 января, в штате Аризона перевернулась автоцистерна с шоколадом, из-за чего почти 13,3 тысяч литров жидкого шоколада парализовали дорогу.

      Об этом сообщило управление общественной безопасности Аризоны в соцсети.

      Читайте также: В Италии из переполненной цистерны вылилось более 30 тысяч литров просекко: впечатляющее видео

      По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность сцепления авто и прицепа с цистерной. В результате ДТП никто не пострадал, но шоколад вылился полностью.

      Река шоколада течет в западном направлении на трассе I-40 на восток от Флагстаффа и блокирует дорогу. Уборка обещает быть сладкой,
      – говорится в сообщении.

      Уборка заняла около четырех часов.

      Теги: Курьезные новости Аварии и ДТП Новости США
      Источник: 24 канал
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