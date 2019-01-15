Сладкая река: в США перевернулась автоцистерна с шоколадом – фото
В понедельник, 14 января, в штате Аризона перевернулась автоцистерна с шоколадом, из-за чего почти 13,3 тысяч литров жидкого шоколада парализовали дорогу.
Об этом сообщило управление общественной безопасности Аризоны в соцсети.
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По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность сцепления авто и прицепа с цистерной. В результате ДТП никто не пострадал, но шоколад вылился полностью.
Река шоколада течет в западном направлении на трассе I-40 на восток от Флагстаффа и блокирует дорогу. Уборка обещает быть сладкой,
– говорится в сообщении.
Уборка заняла около четырех часов.
Источник: 24 канал
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