Солодка річка: у США перевернулася автоцистерна з шоколадом – фото

У понеділок, 14 січня, у штаті Арізона перекинулася автоцистерна з шоколадом, через що майже 13,3 тисяч літрів рідкого шоколаду паралізували дорогу.

Про це повідомило управління громадської безпеки Арізони у соцмережі.

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За попередніми даними, причиною аварії стала несправність зчеплення авто і причепа з цистерною. В результаті ДТП ніхто не постраждав, але шоколад вилився повністю.

Річка шоколаду тече в західному напрямку на трасі I-40 на схід від Флагстаффа і блокує дорогу. Прибирання обіцяє бути солодким,

– йдеться в повідомленні.

There is a river of chocolate blocking/flowing in the westbound lanes of I-40 at milepost 211, east of Flagstaff. A tanker truck carrying 40-thousand gallons of liquid chocolate rolled over. This will be a sweet cleanup! pic.twitter.com/G03eVdNQZD — Dept. Public Safety (@Arizona_DPS) 14 січня 2019 р.

Прибирання зайняло близько чотирьох годин.