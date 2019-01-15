Солодка річка: у США перевернулася автоцистерна з шоколадом – фото
У понеділок, 14 січня, у штаті Арізона перекинулася автоцистерна з шоколадом, через що майже 13,3 тисяч літрів рідкого шоколаду паралізували дорогу.
Про це повідомило управління громадської безпеки Арізони у соцмережі.
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За попередніми даними, причиною аварії стала несправність зчеплення авто і причепа з цистерною. В результаті ДТП ніхто не постраждав, але шоколад вилився повністю.
Річка шоколаду тече в західному напрямку на трасі I-40 на схід від Флагстаффа і блокує дорогу. Прибирання обіцяє бути солодким,
– йдеться в повідомленні.
Прибирання зайняло близько чотирьох годин.
Джерело: 24 канал
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