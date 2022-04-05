Слава Украине, светлячки, – ВСУ обратились к оккупантам из освобожденной зоны отчуждения

В начале апреля украинские силы взяли под контроль район Припяти и участок государственной границы с Беларусью. Сейчас они продолжают выполнять боевые задания в зоне отчуждения.

В новом обращении к оккупантам силы обороны Украины отметили, что полностью вернули контроль над территорией, в чем помогла родная земля.

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Зона отчуждения освобождена

По словам нашей защитницы, расчистить территорию помогли сами орки, которые в муках будут вспоминать, как освобождали Рыжий лес от радиации.

Пусть каждый непрошеный гость поймет, что не только украинские люди будут гнать всех орков вслед за российским кораблем. Их отовсюду будет выживать и сама украинская земля,

– говорится в сообщении.

Напомним, территорию ЧАЭС российские наемники покинули 31 марта. Выходя, российские оккупанты ограбили помещение, а также забрали в плен украинских нацгвардейцев.

Смотрите обращение украинской защитницы:

Российские войска оккупировали Чернобыльскую АЭС в первый же день своего вторжения в Украину – 24 февраля. Тогда же они захватили в заложники работников станции и держали их в бесчеловечных условиях, а территорию вокруг ЧАЭС превратили в склад боеприпасов.

Кроме того, оккупанты рыли окопы в Рыжем лесу – самом загрязненном во всей зоне отчуждения. Как следствие, все получили значительные дозы облучения. Известно, что в результате лучевой болезни уже погиб один из захватчиков.

Что известно о российских войсках на территории зоны отчуждения: смотрите видео