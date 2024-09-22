Россияне сбросили на дом в Славянске 250-килограммовую бомбу: жуткие кадры последствий

Российская армия 22 сентября в очередной раз обстреляла Славянск в Донецкой области. В результате вражеского удара пострадал частный сектор города.

Кроме этого, в городе также получили ранения 3 гражданских человека. Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

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Что известно об обстреле Славянска и последствия

В Донецкой областной прокуратуре рассказали, что 22 сентября 2024 года Россия атаковала Славянск в 11:50. Средство поражения попало по одному из домовладений.

Из-под завалов дома спасатели деблокировали женщину. Также получили телесные повреждения двое ее соседок 53 и 54 лет. Пострадавшие доставлены в больницу для оказания неотложной помощи,

– отметили правоохранители.

В результате вражеского удара повреждены жилые дома. Предварительно, оккупанты нанесли удар с использованием ФАБ-250 с УМПК.

Последствия обстрела Славянска россиянами / Фото Донецкой областной прокуратуры

"Прокуроры на месте принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России", – сообщили в прокуратуре.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.