Окрім цього, у місті також зазнали поранень 3 цивільних людей. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

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Що відомо про обстріл Слов'янська і наслідки

У Донецькій обласній прокуратурі розповіли, що 22 вересня 2024 року Росія атакувала Слов'янськ об 11:50. Засіб ураження поцілив по одному з домоволодінь.

З-під завалів будинку рятувальники деблокували жінку. Також дістали тілесні ушкодження двоє її сусідок 53 і 54 років. Потерпілих доставлено до лікарні для надання невідкладної допомоги,

– зазначили правоохоронці.

Внаслідок ворожого удару пошкоджено житлові будинки. Попередньо, окупанти завдали удару з використанням ФАБ-250 з УМПК.

Наслідки обстрілу Слов'янська росіянами / Фото Донецької обласної прокуратури

"Прокурори на місці вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Росії", – повідомили у прокуратурі.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.