Россия утратила ключ к Славянску и Краматорску: как ВСУ сорвали план окружения городов

Военный аналитик Сергей Розе в эксклюзивном комментарии для 24 Канала разобрал причины рекордных потерь российской армии, которые достигают 50 тысяч человек в месяц. Главной проблемой противника стала система тотальной лжи в докладах командования, из-за которой российские подразделения получают приказы наступать с территорий, которые на самом деле находятся в глубоком тылу ВСУ.

Российская армия пыталась зажать Славянск и Краматорск в клещи, наступая с двух направлений. Однако одно из звеньев этого плана дало сбой, и оккупантам теперь придется тратить гораздо больше сил на наступление.

Военный аналитик из Латвии Сергей Розе объяснил на YouTube-канале "Воин воли", как операция "Вивальди" разрушила замысел россиян, почему лживые доклады командования играют на руку ВСУ и как Кремль пополняет армию, отправляя неподготовленных людей на фронт.

Отрезанное щупальце: как провалился план окружения Славянска и Краматорска

Российское командование традиционно использует шаблонную тактику для захвата украинских городов – выдвижение двух ударных группировок (так называемых щупалец) для обхода населенного пункта с флангов, перерезания логистики и последующего штурма.

По словам Розе, именно этот сценарий оккупанты пытались реализовать в отношении Славянска и Краматорска. Одно "щупальце" враг формировал с Добропольского направления, а другое – с севера, через Лиман.

Обратите внимание: 21 октября российские войска провели крупнейший в 2026 году штурм в зоне ответственности одной из украинских бригад на Покровском направлении. Оккупанты провели атаку на рассвете в условиях плохой видимости, используя мотоциклы и другую технику. Украинские защитники отбили наступление: 43 российских военных уничтожили, еще 12 – ранили. В то же время, по данным ISW, российские войска продолжают наступательные действия на нескольких участках фронта, а недавнее продвижение зафиксировали, в частности, к юго-востоку от Доброполья.

Россиянам даже удалось переправиться через реку Черный Жеребец и захватить часть территории, выстраивая северное окружение. Однако успешная операция украинских сил "Вивальди" полностью сорвала этот замысел.

ВСУ отбросили врага, вернули контроль над 16 населенными пунктами и закрепились вдоль реки. Теперь левое "щупальце" россиян утратило всякий стратегический смысл.

Чтобы продолжить наступление на Славянск, оккупантам придется проводить атаки в лоб, что потребует колоссальных ресурсов и затянет их планы как минимум на полгода или год. Зато украинские войска получили возможность провести ротацию и вывести часть подразделений на отдых.

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Тактика просачивания и рекордные потери

Оценки НАТО о 50 тысячах убитых и раненых россиян за сентябрь являются прямым следствием изменения тактики врага и улучшения боевых навыков ВСУ.

Розе отмечает, что российская армия перешла к тактике постоянного просачивания небольшими пехотными группами. Командование России абсолютно не считается с человеческими ресурсами: группы отправляют одну за другой в надежде, что кто-то сможет закрепиться в подвале или лесопосадке.

Аналитик приводит показательный пример из российских источников, когда шестерых оккупантов отправили просто водрузить флаг на позиции. Вся группа была уничтожена, но флаг установили, что позволило командирам отчитаться об успехе. Такие "дороги смерти", буквально усыпанные телами российских солдат, стали типичной картиной на направлениях их атак.

Виртуальная реальность российских докладов

Ситуация на фронте для россиян усложняется тотальной ложью на всех уровнях командования. Доклады российских офицеров настолько оторвались от реальности, что иногда линия фронта на их картах проходит в 30 километрах от реальной, оказываясь в глубоком тылу украинских войск. Эта система самообмана парадоксальным образом помогает ВСУ.

Когда российский командир на месте запрашивает авиационную или артиллерийскую поддержку по определенному населенному пункту, высшее руководство отказывает, поскольку по документам эта территория уже якобы контролируется Россией. Новые командиры, приступающие к своим должностям, вынуждены отправлять солдат в самоубийственные лобовые атаки, чтобы реальность хоть как-то совпала с их фальшивыми отчетами.

Однако у этой же лжи есть и обратная сторона: Владимир Путин искренне верит в собственную непобедимость и транслирует эти иллюзии западным политикам, пытаясь убедить их в тщетности поддержки Украины.

Скрытая мобилизация: почему это выгодно для Украины

В отличие от массовой мобилизации осенью 2022 года, сейчас Кремль выбрал тактику скрытого набора людей. Вместо формирования новых дивизий (за год Россия смогла развернуть лишь одну), новобранцев используют как непрерывный поток для восполнения текущих потерь.

Людей ловят на улицах, везут в военкоматы и с помощью физической силы заставляют подписывать контракты. Розе подчеркивает, что с военной точки зрения такой формат является наименее опасным для Украины. Этот поток живой силы попадает на фронт практически без подготовки и мгновенно уничтожается, не давая врагу возможности накопить ударную мощь для масштабных прорывов.

Россия способна поддерживать такой формат очень долго, но это гарантирует лишь дальнейший рост ее потерь без значительных территориальных завоеваний.

Террор против гражданского населения как признак военного бессилия

Не имея возможности победить на поле боя, Россия прибегает к террору против мирного населения. Использование ракеты "Искандер" с кассетными боеприпасами по Киеву и постоянные удары по энергетике являются попыткой сломить дух украинцев.

Розе сравнивает это с доктриной времен Второй мировой войны, когда бомбардировки городов преследовали цель заставить население требовать капитуляции. Однако, как показывает история бомбардировок Лондона или немецких городов, такой террор не приводит к капитуляции. Более того, тратя дорогостоящие ракеты на гражданские объекты, Россия дает передышку украинской военной логистике и производству.

Единственным действенным способом противодействия аналитик называет наращивание масштабов украинских ударов баллистическими ракетами по российским военным заводам, дата-центрам и логистическим хабам, что способно реально подорвать экономический и военный потенциал агрессора.