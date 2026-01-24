Россия имеет успех на двух направлениях: обзор фронта от ISW

Оккупанты продолжают наступательные действия. На нескольких участках фронта враг, к сожалению, имеет достижения.

Институт изучения войны оценил ход боевых действий на фронте. По данным аналитиков, враг продвинулся на 2 направлениях.

Где оккупанты имели успех на фронте?

Российские войска недавно продвинулись на Славянском направлении. Геолоцированные видеокадры, опубликованные 22 января, свидетельствуют, что захватчики прошли вперед на север от Свято-Покровского (на восток от Славянска).

Оккупанты имели успех в районе Славянска / Фото ISW

Также оккупанты недавно продвинулись на Новопавловском направлении. Видеокадры показывают, что вражеские войска имели успех на юго-восток от Новопавловки.

Враг продвинулся на Новопавловском направлении / Фото ISW

На других направлениях противник тоже пытался наступать, но продвинуться вперед ему не удалось.

Тем временем украинские военные раскрыли тактику враг на разных участках фронт.

На Волчанском направлении российские захватчики во время скрытых рейдов пользуются заранее запрограммированными координатами в телефонах для ориентирования. После потерь командование формирует из тех, кто выжил, новые боевые группы, поскольку старые подразделения распадаются.

По словам российского военного блогера, массовое применение украинских дронов не позволяет подразделениям 83-го мотострелкового полка России, которые действуют вблизи Волчанска, эвакуировать тела погибших военнослужащих.

На Купянском направлении российские силы вернулись к применению малых пехотных групп после предыдущих неудач в механизированных и моторизованных атаках.

На Константиновском направлении оккупанты пытаются разнообразить наступательную тактику, применяя сочетание тяжелой и легкой техники, а также лошадей для атак на украинские позиции.

На Александровском направлении украинские силы ежесуточно ликвидируют примерно 50 военнослужащих 36-й мотострелковой бригады России.

Какова ситуация на фронте?