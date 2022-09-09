Ночь была неспокойной: оккупанты ударили по центру Славянска

Российские оккупанты продолжают атаковать Славянск. Враг обстрелял город в ночь на 9 сентября.

Об этом рассказал начальник Славянской ОВА Вадим Лях. Из-за постоянной опасности глава общины в очередной раз призвал горожан эвакуироваться.

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Враг атаковал Славянск

По словам Ляха, минувшая ночь в общине в очередной раз показалась неспокойной. Пострадал центр города и промзона по улице Вокзальной. К счастью, обошлось без жертв.

Характер и количество разрушений выясняют,

– отметил глава общины.

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Как отметили в местной ВГА, в ночь на 7 сентября оккупанты атаковали Славянск. Один из ударов пришелся на жилой дом.

Заметим, что первая атака, которую совершили враги, пришлась на школу №4 в микрорайоне Черевковка. Там обошлось без жертв. Что касается второго "прилета", то его зафиксировали именно по жилому дому. Как отметил городской глава Вадим Лях, один из подъездов разрушен полностью. Известно также, что соседние здания повреждены взрывной волной.

Вскоре поступила информация о повреждениях и в микрорайоне Химик. Там захватчики попали в многоэтажки, а также в школу №9. Известно, что в результате атаки выбило стекла. Кроме того, взрывная волна стала причиной обрыва электрической сети на улице.

Как сообщили спасатели, в 6:35 приступили к проведению аварийно-спасательных работ. Позже на месте разбора завала обнаружили тело мужчины.

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