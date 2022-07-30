Оккупанты обстреляли Славянск: пострадал автовокзал – фото разрушений
30 июля 2022 , 08:52Читати новину українською
Источник:Вадим Лях
россияне обстреливают Украину прлсто с неограниченной жестокостью. Их цель – мирные люди и инфраструктура.
В очередной раз 30 июля враг обстрелял Славянск. Города, которые находятся возле фронта и которые враг хочет захватить, страдают от обстрелов еще сильнее.
К теме Славянск снова обстреляли: есть раненые, под завалами домов остаются люди
Куда попали оккупанты
Об обстреле сообщил городской голова Славянска Вадим Лях.
По его словам, ночью город снова подвергся обстрелу. В этот раз пострадали автовокзал и близлежащие здания.
По словам мэра, жертв и раненых нет. Он попросил беречь себя и не пренебрегать правилами безопасности и уходить в укрытия. Но лучшее решение для местных – это эвакуация.
Враг обстрелял Славянск / Фото с фейсбука Вадима Ляха
Славянское направление борьбы
- В Генштабе сообщалось, что войска врага начали перегруппировку для наступления на Славянск. россияне уже сосредоточили большинство усилий на попытках захватить Северск и еще один город неподалеку.
- Но город никто сдавать не собирается. За него будут сражаться, как и за все остальные, до конца. Наши пограничники, в частности, уже активно готовятся к "теплому" приему оккупантов. По их словам, Славянск укрепляется очень хорошо. Значительно мощнее становится линия обороны.
- Но городской голова Славянска Вадим Лях прогнозировал, что в городе не удастся запустить отопительный сезон зимой. Ведь сейчас там нет воды и газа, а электричество с перебоями, потому что высоковольтные линии расположены близко к зоне боевых действий.
Почему россиянам не удастся захватить город: смотрите видео