Полиция не открыла уголовного производства против нападавшего. Кроме того, он решил написать заявление на ветерана АТО.

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Детали конфликта

Ветеран АТО рассказал, что выходил из подъезда и увидел мужчину, с которым он живет в одном доме. На нем была футболка с двуглавым орлом и надписью "Россия". Украинский военный попросил соседа снять эту футболку, в ответ на что тот распылил перцовый газ.

Следующая встреча мужчин была уже с полицией, которую ветеран АТО привел в квартиру нападавшего. В свое оправдание он сказал, что шел выбрасывать мусор, а других чистых вещей у него не было.

Кроме того, мужчина отрицает, что нападал на ветерана, а убеждает, что все было наоборот. Поэтому он решил написать на украинского военного заявление в полицию.

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