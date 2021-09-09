Поліція не відкрила кримінального провадження проти нападника. Крім того, він вирішив написати заяву на ветерана АТО.

Цікаво Суд взяв під варту ветерана АТО Довбиша за сутички на Банковій

Деталі конфлікту

Ветеран АТО розповів, що виходив із під'їзду і побачив чоловіка, з яким він мешкає в одному будинку. На ньому була футболка з двоголовим орлом і написом "Россия". Український військовий попросив сусіда зняти цю футболку, у відповідь на що той розпилив перцевий газ.

Наступна зустріч чоловіків була уже з поліцією, яку ветеран АТО привів до квартири нападника. Чоловік не заперечував, що така футболка є. На своє виправдання він сказав, що йшов викидати сміття, а інших чистих речей у нього не було.

Окрім того, чоловік заперечив, що нападав на ветерана, а переконує, що все було навпаки. Тому він вирішив написати на українського військового заяву в поліцію.

У Слов'янську напали на ветерана АТО: відео Сергія Стерненка

Останні новини з фронту