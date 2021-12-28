"Славянский союз" с Россией: Кива сделал новое заявление об Украине

Одиозный Илья Кива сделал очередное скандальное заявление. Пророссийский политик считает, что Украина должна стать частью "Славянского союза" со страной-агрессором.

Идею о едином союзном государстве с Россией депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" высказал в политическом пропагандистском ток-шоу на российском телевидении. Его даже пристыдила Ольга Скабеева.

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Кива: "Славянский союз" должен противостоять Западу

По словам Кивы, Россия не начала войну, а "пришла через 8 лет забрать то, что ей принадлежит". Мол, в Кремле начали справедливо заявлять о своих правах на Украину.

О правах на ту территорию, которая, я считаю, должна находиться в одном союзе. Нашем "славянском Союзе",

– добавил он.

Скандальный политик подчеркнул, что это замечательная политическая игра, которая заслуживает уважения. Скабеева на подобные заявления даже пыталась остановить Киву, сказав, что он "опасно рассуждает". Однако депутат продолжил транслировать тезисы российской пропаганды.

Заявления Илья Кивы, в соответствии с Уголовным кодексом, можно трактовать как действия, направленные на насильственное изменение, свержение конституционного строя или захват госвласти.

Пророссийский нардеп отметил, что "славянские народы" якобы должны объединиться для противостояния Западу, ведь Украина сейчас является"колонизированной". "Россия может сыграть ключевую роль в будущем моей страны", – сообщил Кива.

Илья Кива: последние новости

Илья Кива не хочет, чтобы журналист Даниил Мокрик, который готовит о нем расследование, имел доступ в Верховную Раду как медийщик. Обращение об отмене аккредитации депутат направил в специальный парламентский комитет.

Пророссийский политик опубликовал фото, на котором была надпись: "Медведчук не сбежал и не сдался! Медвечук будет бороться". Фотографию он подписал, назвав кума Владимира Путина "медведем нации".

С одиозного нардепа начали взимать более 1,2 миллиона гривен дохода от жомовой ямы. Из-за этого политик оказался в реестре должников.

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