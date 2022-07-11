ВСУ отразили штурм оккупантов возле Краснополья на Славянском направлении

российские оккупанты пытались штурмовать район возле Краснополья в Донецкой области. Однако ВСУ отбросили их.

В общем, ситуация на Славянском направлении тяжелая, но контролируемая. Враг продолжает обстреливать регион из разных видов оружия. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба 11 июля.

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Штурм врага возле Краснополья ВСУ остановили

Вражеский штурм в направлении Краснополья украинские воины успешно отбили,

– пишут в Генштабе.

На Славянском направлении враг атаковал со ствольной и реактивной артиллерии окрестности Дибровного, Мазановки, Богородичного, Адамовки и Курульки. Также оккупанты нанесли авиационный удар неподалеку от Богородичного.

Ситуация на Донбассе

На Донецком направлении есть признаки подготовки оккупантов к активизации боевых действий на Краматорском и Бахмутском направлениях.

На Новопавловском направлении враг ведет штурмовые действия по улучшению тактического положения, активизировалась авиация.

На Краматорском направлении захватчики обстреливали из ствольной артиллерии районы Северского, Закотного, Серебрянки, Григоровки, Белогоровки, Верхнекаменского и Спорного.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии район недалеко от Берестового, Покровского, Соледара, Зайцево, Вершины, Новолуганского, Клещеевки и Нью-Йорка. Также они нанесли авиаудары вблизи Берестового, Спорного, Стряповки и Углегорской ТЭС.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Авдеевка, Карловка, Марьинка, Серебряное, Новомихайловка, Угледар, Времевка.

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