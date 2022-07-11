Загалом ситуація на Слов'янському напрямку важка, але контрольована. ворог продовжує обстрілювати регіон з різних видів зброї. Про це мовиться у ранковому зведенні Генерального штабу 11 липня.

Зверніть увагу росіяни вгатили по багатоповерхівці в центрі Харкова: основне за 138 день війни

Штурм ворога біля Краснопілля ЗСУ зупинили

Ворожий штурм в напрямку Краснопілля українські воїни успішно відбили,
– пишуть у Генштабі.

На Слов'янському напрямку ворог атакував зі ствольної та реактивної артилерії околиці Дібровного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки та Курульки. Також окупанти завдали авіаційного удару неподалік Богородичного.

Ситуація на Донбасі

  • На Донецькому напрямку є ознаки підготовки окупантів до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках.
  • На Новопавлівському напрямку ворог веде штурмові дії для покращення тактичного положення, активізувалася авіація.
  • На Краматорському напрямку загарбники обстрілювали зі ствольної артилерії райони Сіверська, Закітного, Серебрянки, Григорівки, Білогорівки, Верхньокам'янського та Спірного.
  • На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії район неподалік Берестового, Покровського, Соледара, Зайцевого, Вершини, Новолуганського, Кліщіївки та Нью-Йорка. Також вони завдали авіаударів поблизу Берестового, Спірного, Стряпівки та Вуглегірської ТЕС.
  • На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Авдіївка, Карлівка, Мар'їнка, Срібне, Новомихайлівка, Вугледар, Времівка,

Варто переглянути – Володимир Зеленський звернувся до українців увечері 10 липня: відео