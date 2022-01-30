В Славском на горнолыжном подъемнике застряли люди: их сняли с альпинистским снаряжением

В курортном Славском 30 января остановилась канатная дорога. В результате инцидента в ловушке оказались семь человек, среди которых – ребенок.

Информация о происшествии в Стрыйском районе на горе Тростян поступила спасателям около 12:00.

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Спасатели с помощью альпинистского снаряжения в 12:45 сняли 7 туристов с подъемника (из них 1 ребенок). Никто из людей не пострадал,

– сообщили в ГСЧС.

К освобождению граждан привлекались 15 человек и 2 единицы техники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.



В Славском на подъемнике застряли люди / Фото ГСЧС

Другой инцидент на горе Тростян кратко

На горе Тростян 20 января заблудились и пострадали трое лыжников, из которых двое – дети. Их отыскали и оказали помощь.

житель Днепра 1970 года рождения – травма левой ноги;

житель Винницы 2008 года рождения – травма левой ноги;

жительница Львова 2006 года рождения – травма левой ноги.

Спастись в горах, если потерялись: смотрите видео

. Гора Тростян располагается на территории Сколевских Бескидов. Ее высота – 1232 метра.