Более 20 тысяч человек в Славутиче остались без света: какие последствия удара по энергетике
- В Славутиче, после обстрела российскими войсками, отключено электроснабжение для почти 21 тысячи жителей.
- О ситуации подробнее рассказал мэр города.
Российские войска в очередной раз обстреляли объекты критической инфраструктуры на территории Черниговской области. Из-за этого в Славутиче временно прекратили электроснабжение.
Без света остались почти 21 тысяча жителей. Об этом проинформировал глава Киевской ОГА Николай Калашник.
Какие последствия атаки на Киевскую область?
Из-за утреннего обстрела Славутич остался без централизованного электроснабжения. Калашник отметил, что энергетики в усиленном режиме взялись за работу по ликвидации последствий удара.
Объекты критической инфраструктуры оперативно переведены на резервное питание,
– уточнил он.
Со своей стороны мэр Славутича Юрий Фомичев уточнил, что тепло- и водоснабжение в городе работают в штатном режиме. Сейчас устанавливают время возвращения света в дома местных жителей.
Заметьте! Славутич территориально расположен на Черниговщине, однако административно входит в состав Вышгородского района Киевской области.
Продолжают работу в городе также сферы услуг и торговли. При необходимости местные могут воспользоваться пунктами несокрушимости.
Фомичев добавил, что информирование о графиках и режиме работы будет осуществляться на официальных ресурсах города.
Кстати, Чернигов также полностью остался без электроснабжения. Там обесточены 430 тысяч абонентов. Известно и о задержках ряда поездов в регионе. Проблемы со светом из-за вражеских ударов фиксировали и на Николаевщине.
Что известно о российской атаке?
Воздушные силы ВСУ информировали, что в течение ночи противник запустил на Украину 154 ударных дрона с разных направлений, часть из них удалось сбить.
Несмотря на это, сообщалось и о попадании на нескольких локациях, а также падение обломков.
Атаковали оккупанты Днепропетровскую область, в частности, возгорания произошли на Синельниковщине.
Отметим и то, что под ударом россиян оказалось и Запорожье. Там в результате атаки погибли два человека, пострадали также дети.