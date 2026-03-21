Более 20 тысяч человек в Славутиче остались без света: какие последствия удара по энергетике

Российские войска в очередной раз обстреляли объекты критической инфраструктуры на территории Черниговской области. Из-за этого в Славутиче временно прекратили электроснабжение.

Без света остались почти 21 тысяча жителей. Об этом проинформировал глава Киевской ОГА Николай Калашник.

Какие последствия атаки на Киевскую область?

Из-за утреннего обстрела Славутич остался без централизованного электроснабжения. Калашник отметил, что энергетики в усиленном режиме взялись за работу по ликвидации последствий удара.

Объекты критической инфраструктуры оперативно переведены на резервное питание,

– уточнил он.

Со своей стороны мэр Славутича Юрий Фомичев уточнил, что тепло- и водоснабжение в городе работают в штатном режиме. Сейчас устанавливают время возвращения света в дома местных жителей.

Заметьте! Славутич территориально расположен на Черниговщине, однако административно входит в состав Вышгородского района Киевской области.

Продолжают работу в городе также сферы услуг и торговли. При необходимости местные могут воспользоваться пунктами несокрушимости.

Фомичев добавил, что информирование о графиках и режиме работы будет осуществляться на официальных ресурсах города.

Кстати, Чернигов также полностью остался без электроснабжения. Там обесточены 430 тысяч абонентов. Известно и о задержках ряда поездов в регионе. Проблемы со светом из-за вражеских ударов фиксировали и на Николаевщине.

