Над Славутичем пролетел скоростной объект: в Воздушных силах рассказали детали
В Славутиче Киевской области 28 января около 14 часов раздавались сирены воздушной тревоги. После этого появилась информация о воздушном объекте, двигавшемся со скоростью 356 километров в час.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона подтвердил, что в небе над Славутичем была замечена несанкционированная цель. По его словам, устанавливается, что это был за объект.
Обратите внимание Никаких таких заявлений не было, – Игнат о "его словах" об ожидании партии из 24 истребителей
Военные устанавливают, какая цель была в небе над Славутичем
Игнат объяснил, что когда радиолокационные системы замечают неизвестные цели в небе, то раздается воздушная тревога. Причина в том, что по объектам могут быть отработки ПВО и обломки упадут на землю.
Понятно, что если есть цель, которую заметно радиолокационно, то будет включен сигнал воздушной тревоги. Даже если это будет разведывательный вражеский БпЛА, можно предположить и такое развитие событий, то по нему могут быть отработаны средства ПВО. Это зенитная ракета будет запущена для его уничтожения,
– сказал он и добавил, что просто так тревога не включается.
Игнат исключил версию, что над Славутичем мог быть "Шахид", ведь скорость иранских дронов до 180 километров в час. При этом спикер подчеркнул, что украинские войска знают, откуда россияне запускают "Шахиды".
В то же время Игнат подчеркнул, что разные БпЛА бывают с разными скоростями. Поэтому не стоит говорить, какой именно беспилотник мог быть в небе над Киевщиной.
"Наши специалисты установят, что это была за цель. А еще лучше, если это враждебная цель – она будет уничтожена", – резюмировал спикер Воздушных сил ВСУ.
В Украине с утра объявили воздушную тревогу
- 28 января ближе к полудню в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Однако через полчаса по регионам последовали отбои.
- В 10:48 мониторинговый канал monitor предупреждал о возможном запуске ОТРК на Востоке. Сообщалось об оперативно-тактическом ракетном комплексе. Это означает, что враг мог применить "Точку-У" или "Искандер".
- Вместе с тем, в последние недели в Украине увеличилось количество воздушных тревог. Это связано с авиационными учениями России и Беларуси на белорусской территории.
- Отметим, что воздушными тревогами ни в коем случае нельзя пренебрегать. Как известно, 26 января Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине.