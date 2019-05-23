Следить за властью и не паниковать, – советы украинцам от экономического советника Зеленского

Исполнительный директор Фонда Блейзера и советник президента Владимира Зеленского по макроэкономической политике Олег Устенко в интервью 24 каналу рассказал, как Украина продолжает сотрудничать с МВФ, почувствуют ли украинцы на себе изменения, какие шансы на преодоление олигархии и бедности дает новая власть, и что для этого нужно.

Исполнительный директор Фонда Блейзера и советник президента Владимира Зеленского по макроэкономической политике Олег Устенко в интервью 24 каналу рассказал, как Украина продолжит сотрудничать с МВФ, почувствуют ли украинцы на себе изменения, какие шансы на преодоление олигархии и бедности дает новая власть и что для этого надо.

Олег Устенко советует украинцам внимательно следить за действиями власти

Объясните, как при новых условиях в государстве будем сотрудничать с МВФ. Пишут об этом много и разное.

В краткосрочной перспективе, от нескольких недель до нескольких месяцев, мы можем обойтись без дополнительной закачки валюты по программе МВФ.

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В средней и долгосрочной перспективе – валюта в страну нужна. Потому что у нас продолжаются большие выплаты, проблемы с покрытием дефицита счета текущих операций. А приток иностранных инвестиций настолько мал, что не перекрывает нашу потребность в валюте никоим образом. Поэтому нужно сохранять сотрудничество с Фондом.

Какие риски для сотрудничества с МВФ?

Сотрудничество с ним сейчас будет затруднено. Прежде всего потому, что Администрация вместе с депутатским корпусом активно не выполнили взятые на себя обязательства по продвижению антикоррупционной повестки дня. Она не была выполнена. А декриминализация статей – прошла. Вполне грубое и наглое издевательства над тем, о чем договаривались ранее. Попытка спустить все на недоразумение или на политический момент между выборами. Для меня это было очевидное нежелание продвигать антикоррупционную повестку дня. И не только для меня, но и для других – для МВФ в том числе. И трения будут продолжаться в этой плоскости, антикоррупционной.

Следовательно, будет проблема с пробуксовкой получения кредита. Добавьте туда еще заявления со стороны премьер-министра о том, что он уходит. Добавьте еще не достаточно понятную ситуацию с поведением парламента, насколько он будет в состоянии принимать те законы, которые ему будет подавать президент Зеленский, опять же – по продвижению антикоррупционной повестки дня. Считаю, что программа сотрудничества с МВФ находится в зоне риска. Но не все потеряно.

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Можно вести переговоры таким образом, чтобы продолжить сотрудничество по текущей программе. Она совсем короткая – до конца этого года. Чтобы в ней оставаться и попытаться получить хотя бы тот транш, который был назначен на май-июнь. Без программы с Фондом можно будет получить кредитный ресурс от Европейского Союза и других международных финансовых институтов. А стоимость заимствований на внешних рынках капитала очень велика.

Итак, первый вариант – передоговориться с МВФ, сдвинуть сроки. И, даже не получив транш, – все равно формально оставаться в программе. Второй вариант – быть готовыми к тому, что мы на паузе в этой программе, и нам надо открывать новую программу – после того, как сформируется новая коалиция в парламенте и появится новый Кабмин.

Откроет ли МВФ новую программу, если текущую мы не выберем?

Украина еще ни разу успешно не заканчивала ни одну программу. Поэтому это не первый раз.

Какой из вариантов наиболее реальный?

Сейчас единообразными являются оба сценария – и первый, и второй. Я бы брал за базовый второй, плохой, чтобы готовиться к плохому.

Ощутят ли на себе эту ситуацию простые украинцы?

С точки зрения простых людей ничего происходить не будет. Будут уменьшаться золотовалютные резервы. Для населения важен курс, а он останется в той зоне, где он есть сейчас.

Олег Устенко считает, что украинская экономика получила шанс

А долгосрочный прогноз какой?

Мы живем в условиях, что нам всегда пытаются ставить какие-то условия. Но если мы будем активно выполнять реформаторскую повестку дня, и президенту Зеленскому дадут возможность сделать обещанное – это сигнал в том числе и для экономической политики в отношении борьбы с бедностью. Реформаторская политика даст возможность активно закачивать инвестиционный ресурс, и не быть на "голодном пайке", как сейчас. В длинном варианте у нас есть шансы на развитие и стабильную ситуацию.

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Более того, это не какая-то там отдаленная перспектива, все можно делать достаточно быстро, чтобы была политическая воля.

Чья?

Сейчас – со стороны президента и его команды. Затем – со стороны общества, чтобы было понимание, чтобы подталкивать идеи, связанные с необходимостью реформ. Например: демонополизация экономики и развитие конкуренции, отключение олигархов от потоков, которые они сейчас могут контролировать, и от управления страной.

Вы видите у команды президента такую политическую волю?

Я вижу ее у президента. Что еще важнее – вижу колоссальный запрос со стороны общества, которое его поддержало, и было настроено против Порошенко как представителя старой политики олигархических консенсусов.

А экономическая программа Зеленского будет представлена?

Думаю, она есть и будет представлена.

Кто может помешать Зеленскому?

Те, кто имеет скрытые интересы в разных "раскладах". Их может быть не так много, но для них это "последний бой". И мы наверняка не знаем, кто именно они. Догадываемся, что речь идет о политическом классе – украинские депутаты, бюрократия.

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Но у нас есть возможность вырваться из ситуации, в которую нас загнали. Людям стоит внимательно следить за действиями власти. Если что-то кажется не правильным – поднимать крик.