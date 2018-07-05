Следите ли вы за скандалом между Холодницким и Сытником?

В марте 2018 году в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого было найдено оборудование для прослушки. Оно было заложено в аквариум. Впоследствии выяснилось, что Холодницкого несколько недель прослушивали Генпрокуратура и Национальное антикоррупционное бюро.

Директор НАБУ Артем Сытник признал факт сотрудничества бюро с ГПУ по делу против руководителя САП Назара Холодницкого.

Впоследствии генпрокурор Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с представлением об освобождении Холодницкого с должности главы САП. Кроме того, НАБУ обнародовало фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий в отношении главы САП.

Холодницкому вменяют разглашение тайны следствия. Он якобы предупреждал лиц, у которых должны были проводиться обыски.