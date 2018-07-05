Чи слідкуєте ви за скандалом між Холодницьким і Ситником?
У березні 2018 році у кабінеті керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького було знайдено обладнання для прослуховування. Воно було закладене в акваріум. Згодом з’ясувалося, що Холодницького кілька тижнів прослуховували Генпрокуратура та Національне антикорупційне бюро.
Директор НАБУ Артем Ситник визнав факт співпраці бюро з ГПУ у справі проти керівника САП Назара Холодницького.
Згодом генпрокурор Юрій Луценко звернувся до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням щодо звільнення Холодницького з посади голови САП. Окрім того, НАБУ оприлюднило фрагменти розсекречених матеріалів негласних слідчих дій щодо очільника САП.
Холодницькому закидають розголошення таємниці слідства. Він нібито попереджав осіб, у яких мали проводитись обшуки.