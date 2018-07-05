Чи слідкуєте ви за скандалом між Холодницьким і Ситником?

Скандал між Холодницьким і Ситником / Фото з вільних мереж

У березні 2018 році у кабінеті керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького було знайдено обладнання для прослуховування. Воно було закладене в акваріум. Згодом з’ясувалося, що Холодницького кілька тижнів прослуховували Генпрокуратура та Національне антикорупційне бюро.