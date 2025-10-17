Об этом шла речь на оперативном совещании Следкома России, которая состоялась в Мариуполе, сообщает сайт учреждения.

"Особое внимание на совещании было уделено вопросам сбора и фиксации доказательств преступлений киевского режима в отношении критически важных объектов гражданской инфраструктуры в российских регионах. В связи с атаками силовых структур Украины с применением беспилотных воздушных судов дальнего действия по объектам топливно-энергетического комплекса вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых в совершении терактов в отношении командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди и командующего 14-го отдельного полка беспилотных систем Дмитрия Бондаровича", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время Следком России проводит комплекс действий, направленных на установление окончательного размера ущерба, нанесенного украинскими дальнобойными дронами российским энергообъектам.



Решение Следкома России в отношении командующего СБС "Мадьяра" – Дмитрия Бондаровича

Командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди, комментируя это сообщение, намекнул, что воспринимает его как признание успешности работы СБС, и заверил, что удары по энергообъектам страны-агрессора будут продолжаться.

"Кружите меня, кружите, черви. Сентябрь 2025 г. Силами "Птиц" СБС 39 объектов топливно-энергетического комплекса и "критически важных объектов гражданской инфраструктуры"... Еще 57 объектов отработано в глубине болотного царства в период 1 – 17 октября 2025 года. Дальше будет, все черно-бело...", – написал "Мадьяр".

Ранее "Мадьяр" опубликовал перечень из 19 энергообъектов на территории России, пораженных подразделениями СБС в течение сентября.

"Бензин червивый становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть – быстросгорающими", – прокомментировал он результаты.

Также "Мадьяр" опубликовал видео, в котором показал результат поражения украинскими дронами "Морского нефтяного терминала" в оккупированной Феодосии – крупнейшей на полуострове морской перевалочной базы нефтепродуктов емкостью 250 тысяч кубических метров, откуда топливо поставлялось для вражеских войск в оккупированную часть Запорожской и Херсонской областей.