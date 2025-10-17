Про це йшлося на оперативній нараді Слідкому Росії, яка відбулася у Маріуполі, повідомляє сайт установи.

"Особливу увагу на нараді було приділено питанням збирання та фіксації доказів злочинів київського режиму щодо критично важливих об'єктів громадянської інфраструктури у російських регіонах. У зв'язку з атаками силових структур України із застосуванням безпілотних повітряних суден далекої дії по об'єктах паливно-енергетичного комплексу винесено постанови про залучення як обвинувачених у скоєнні терактів щодо командувача Силами безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді та командувача 14-го окремого полку безпілотних систем Дмитра Бондаровича", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у цей час Слідком Росії проводить комплекс дій, спрямованих на встановлення остаточного розміру збитків, завданих українськими далекобійними дронами російським енергооб’єктам.



Рішення Слідкому Росії щодо командувача СБС "Мадяра" – Дмитра Бондаровича

Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді, коментуючи це повідомлення, натякнув, що сприймає його як визнання успішності роботи СБС, та запевнив, що удари по енергооб’єктах країни-агресорки триватимуть.

"Кружіть мене, кружіть, хробаки. Вересень 2025 р. Силами "Птахів" СБС 39 обʼєктів паливно-енергетичного комплексу та "критически важных объектов гражданской инфраструктуры"… Ще 57 обʼєктів відпрацьовано вглибині болотного царства в період 1 – 17 жовтня 2025 року. Далі буде, все чорно-біло…", – написав "Мадяр".

Раніше "Мадяр" опублікував перелік з 19 енергооб’єктів на території Росії, вражених підрозділами СБС протягом вересня.

"Бензин хробачий стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта – швидкозгореними", – прокоментував він результати.

Також "Мадяр" опублікував відео, в якому показав результат ураження українськими дронами "Морського нефтяного терминалу" в окупованій Феодосії – найбільшої на півострові морської перевалочної бази нафтопродуктів ємністю 250 тисяч кубічних метрів, звідки паливо постачалося для ворожих військ в окуповану частину Запорізької та Херсонської областей.