Про таке стало відомо із допису Роберта Бровді "Мадяра", передає 24 Канал.
Які наслідки атак українських безпілотників на російські військові об'єкти?
За словами командувача Сил безпілотних систем та засновника підрозділу "Птахи Мадяра", завдяки роботі українських військових, окупанти мають значні труднощі з матеріальним і паливним забезпеченням армії.
Один з основних ударів українських безпілотників спрямували на газорозподільну станцію "Северодонецьк". Саме вона є критично важливою для хімічної промисловості росіян, а також для постачання газу на Северодонецький "Азот".
Результати ураження російських об'єктів / Фото "Мадяр"
До того ж "Мадяр" повідомив, що внаслідок влучання по ГРС "Щастя", Луганська ТЕС перейшла у вимушений режим роботи на вугіллі. Таким способом, українські бійці позбавляють росіян можливості оперативно відновлювати ресурси та забезпечувати військові потреби.
Бензин стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта – швидкозгореними,
– підкреслив "Мадяр".
Роберт Бровді зауважив, що від атаки українських БпЛА постраждала й газорозподільна станція "Новопсков" у Луганській області.
Що відомо про інші успішні атаки ворожих військових цілей?
За перші 100 днів командування Роберта "Мадяра" Сили безпілотних систем ЗСУ досягли значних результатів, українські бійці з допомогою дронів знищили у 8 разів більше ворожих цілей і в 4 рази більше особового складу порівняно з попереднім періодом.
Українська розвідка знищила чотири російські літаки – Ан-26 і Бе-12 – на аеродромі "Кача" в тимчасово окупованому Криму.
За допомогою морських безпілотників ГУР атакувало логістичні об'єкти в портах Новоросійська та Туапсе, повністю зупинивши роботу нафтоналивного комплексу "Транснафти".