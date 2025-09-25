Про таке стало відомо із допису Роберта Бровді "Мадяра", передає 24 Канал.

Читайте також Навіть босі та без бронежилетів: офіцер НГУ шокував звірствами у російській армії

Які наслідки атак українських безпілотників на російські військові об'єкти?

За словами командувача Сил безпілотних систем та засновника підрозділу "Птахи Мадяра", завдяки роботі українських військових, окупанти мають значні труднощі з матеріальним і паливним забезпеченням армії.

Один з основних ударів українських безпілотників спрямували на газорозподільну станцію "Северодонецьк". Саме вона є критично важливою для хімічної промисловості росіян, а також для постачання газу на Северодонецький "Азот".

Результати ураження російських об'єктів / Фото "Мадяр"

До того ж "Мадяр" повідомив, що внаслідок влучання по ГРС "Щастя", Луганська ТЕС перейшла у вимушений режим роботи на вугіллі. Таким способом, українські бійці позбавляють росіян можливості оперативно відновлювати ресурси та забезпечувати військові потреби.

Бензин стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта – швидкозгореними,

– підкреслив "Мадяр".

Роберт Бровді зауважив, що від атаки українських БпЛА постраждала й газорозподільна станція "Новопсков" у Луганській області.

Що відомо про інші успішні атаки ворожих військових цілей?