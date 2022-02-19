Следком России взялся за "попадание украинского снаряда" в Ростовской области

В России пропаганда разгоняет фейк о взрыве "украинского" снаряда на территории Ростовской области. Следственный комитет страны-агрессора даже взялся за этот "инцидент".

Глава Следкома Бастрыкин поручил открыть уголовное производство и провести расследование. Стоит заметить, что следственные действия начались только по факту наличия данных в СМИ.

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Что известно о взрыве в России

Российские пропагандисты утром 19 февраля начали распространять сообщения о том, что в Ростовской области, неподалеку от населенного пункта Станица Митякинская взорвался снаряд.

Средства массовой информации ссылались на источники, но официального подтверждения до сих пор так и не было.

Пропагандисты разгоняют фейк

Стоит отметить, что эти данные очень похожи на материал 2014 года. Тогда пропаганда разгоняла фейк, что "жертвами атаки киевских силовиков" едва не стали жители той же Станицы Митякинской.



Пропагандисты распространяют фейки / Скриншот

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