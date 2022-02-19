Голова Слідкому Бастрикін доручив відкрити кримінальне провадження та провести розслідування. Варто зауважити, що слідчі дії розпочалися лише за фактом наявності даних у ЗМІ.
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Що відомо про вибух у Росії
Російські пропагандисти вранці 19 лютого почали поширювати повідомлення про те, що у Ростовській області, неподалік від населеного пункту Станиця Митякінська вибухнув снаряд.
Засоби масової інформації посилалися на джерела, але офіційного підтвердження досі так і не було.
Пропагандисти розганяють фейк
До слова, всі ці дані неймовірно схожі на матеріал 2014 року. Тоді пропаганда розганяла фейк, що "жертвами атаки київських силовиків" ледве не стали жителі тієї ж Станиці Митякінської.
Пропагандисти поширюють фейки / Скриншот
Жителів Донбасі вивезли у Ростовську область
- Росія примусово вивозить жителів окупованих територій Донбасі у Ростовську область.
- В регіоні оголосили режим надзвичайного стану. Пункти пропуску працюють лише на в'їзд.
- Окупанти обіцяли людям комфортні умови поселення, але в результаті їх покинули.